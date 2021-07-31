美股上周一創新高後，科技股一度在周二議息前夕日內一度挫逾2%，不過雖然聯儲局指已朝充分就業取得進展，會上亦首度討論買債，但股市仍大致穩定。7月標指上升2.3%，道指上升1.3%，納指上升1.2%。

撇除亞馬遜，蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOGL）、Facebook（美：FB）等科技巨企次季業績好過預期，但業績公布後股價偏弱，Longbow資產管理首席執行官Jack Dollaride表示，科技股整體財報一直不錯，亞馬遜和去年疫情受惠股讓市場有些失望。股市一直由大型科技公司推動，當科技股表現良好時帶動市場上升，但當它們表現不佳時則會拖累市場下跌。

昨日中國交通運輸部表示，將針對要求網約車的壟斷和不正當競爭行為，加強監管和依法查處網約車及貨運平台。滴滴（美：DIDI）盤前曾跌約7%，不過及後逐步收窄跌幅，開市後更轉升4.56%，收報10.31美元。

中資電動車股繼續反彈，理想（美：LI）升8.9%、小鵬（美：XPEV）升6.38%、蔚來（美：NIO）升4.83%，法拉第未來（美：FFIE）升3.25%。不過其他中概電商股繼續波動，貝殼找房（美：BEKE）跌5.01%，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌4.25%，阿里巴巴（美：BABA）和京東（美：JD）跌逾1%。

恒指夜期跌0.16%，收報25856點，低水105點。ADR港股比例指數報25950點，下跌0.04%。