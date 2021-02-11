Gary Gensler在聲明中指出，中概股赴美上市時慣用的VIE架構（可變利益實體架構），其實是在境外成立一家空殼公司，與總部位於中國的公司簽訂服務合同或其他合同，然後在美國發行股票上市。他直言，憂慮美國投資者沒意識到自己只是買入一間空殼公司，而非投資於一間以中國為總部、在中國營運的公司。

因此他要求在美上市、或擬赴美上市的中國公司，清晰向投資者作出以下5點披露。

首先是披露美國投資者不是買入一家在中國註冊及營運的公司，而是買入一家空殼公司；第二是披露無論是中國營運的公司、其空殼公司或是投資者，都面對中國政策帶來的不確定性，可能會影響該中國營運公司的財務表現；第三是披露詳細的財務信息，包括量化指標以讓投資者清晰明白VIE架構下的財務關係。

第四，SEC要求擬赴美上市的中國公司，披露是否已獲得中國監管當局的批准，在境外上市；最後，亦要求披露美國會計監管部門有權調查該上市公司的核數師，而此舉有可能導致公司從美國除牌。

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