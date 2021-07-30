霍建寧認為，虛擬貨幣是時下市場熱話，配合同屬潮流大趨勢的5G科技，有意接受用戶以虛擬貨幣支付，不過暫時只是在「潮流」的角度出發，強調目前仍在研究當中，詳情適時公布。

此前，和電公布今年中期純利大跌79%，霍建寧稱集團自2019年至今投放逾30億元擴展流動網絡及發展5G網絡，當中涉及不少折舊及其他支出。雖然疫情下各國封城，拖累漫遊收入顯著減少，不過未有擔心，相信在疫情過去以後，漫遊生意將逐步回復，甚至在「報復性旅遊」下更多。

霍建寧續指，集團的客戶數量在疫情下不跌反升，加上各方面的表現穩健，對後市發展感正面，強調「very okay（十分好）」。

和電於2017年出售固網業務，套現144.97億元後曾兩度派發特別息。問及資金未來用途，霍建寧表示「唔會亂用」，集團會物色合適的投資項目，若沒有用途就要派給股東，強調要「一步一步嚟，唔好一次過派晒又後悔，要用錢時要問股東攞。」

被問及長和（0001）逐步退出支付寶香港，霍建寧僅稱該項目是很好的投資。

記者：蔡穎霖

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