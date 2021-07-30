交通部：加強網約車、貨連平台監管 滴滴盤前跌7%
文章日期：2021年7月30日 17:59
內地整頓浪接浪，繼早前頓促餐飲平台保障外賣送餐員正當權益後，中國交通運輸部今日協同監管部進行聯席會議，包括審議《關於加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作的意見》。交通運輸部長李小鵬指，將依法查處網約車和貨連平台壟斷，以推動相關業態健康發展。
上述聯席會議中提到，現時網約車、網絡貨運等交通運輸新業態快速發展，惟部份網約車平台侵害旗下司機權益，而部份貨運平台企業經營行為不規範等，對行業安全穩定帶來風險。會議要求持續提升監管能力水平，特別是加強反壟斷監管和反不正當競爭，依法查處網約車和貨運平臺壟斷、排除和限制競爭、擾亂市場秩序、侵害司機合法權益等違法行為。另外，亦督促非法營運問題突出的網約車平臺公司明確時間表和工作計劃，加快清退不合規車輛和人員，進一步加強網絡與數據安全管理，切實保護消費者個人信息安全。
早前有內媒報道，當局早於5月時已約談美團（3690）、滴滴出行（美：DIDI）等10家交通運輸平台，要求平台須正視自身存在問題，認真落實企業主體責任，立即整治，包括：保障駕駛員的知情權和監督權，公開抽成比例；也應要主動降低抽成比例，保障駕駛員勞動報酬等。
消息刺激滴滴（美：DIDI）盤前再急跌最多7%，目前暫跌6.09%，報9.25美元。
美團今日股價反覆向下，收報215元，跌5.867%；全日成交104.98億元；滴滴出行則現報9.86美元，升11.16%。
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