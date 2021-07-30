至於今年6月份人民幣存款，統計數字顯示，按月沒明顯變動，於6月底為8,211.92億元人民幣，較5月底的8,210.84億元人民幣微增0.013%。

金管局指，撇除新股認購貸款所產生的存款，2021年6月份認可機構的存款總額及港元存款分別上升0.3%及0.7%。

6月份的貨幣統計數字受到大型新股認購活動的資金進出影響，6月份存款總額及港元存款分別上升2.2%及4.5%，部分由6月底新股認購貸款所產生的存款所致。外幣存款下跌0.2%。

6月份貸款與墊款總額升4%，部分由6月底的新股認購貸款所致。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月升5.9%，在香港境外使用的貸款則較上月跌0.3%。撇除新股認購貸款，6月份貸款與墊款總額上升1.4%。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸存比率由5月底的82.6%，升至6月底的84.2%。

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