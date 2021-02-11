香港第二季GDP按年升7.5% 遜預期 較首季微跌
文章日期：2021年7月30日 16:49
政府統計處今日發布今年第二季的本地生產總值預（GDP）先估計數字。第二季GDP由於在內部及對外需求均明顯增加帶動下，較上年同期實質上升7.5%，低過市場預期的7.8%，及第一季的8%升幅。按GDP各個主要組成部分分析，私人消費開支在第二季與上年同期比較實質上升6.5%，第一季升幅為2.1%，增幅進一步擴大。
政府消費開支則繼今年第一季上升7%後，在第二季與上年同期比較實質上升2.9%。本地固定資本形成總額，則在今第二季與上年同期比較實質上升23.7%，升幅較第一季的4.8%明顯為高。貨品出口總額按年比較錄得20.3%實質升幅，第一季升幅為30.1%。貨品進口繼第一季上升22.9%後，在第二季實質上升21.4%。服務輸出在第二季按年實質上升2.6%，第一季則下跌7.3%。服務輸入在第二季實質上升8.4%，第一季則下跌12%。經季節性調整而作相連季度比較的GDP，在第二季較第一季實質跌1%。
政府發言人表示，隨着環球經濟狀況改善及本地疫情減退，香港經濟向着復蘇的道路邁進。上半年合計，實質本地生產總值按年增長7.8%。經季節性調整後，第二季實質GDP較上一季微跌，主要反映貨物出口在第一季增長異常強勁後略為放緩。
第二季經濟復蘇仍然不平衡。雖然貨物出口表現強勁並超越2018年同期高峰，但受環球疫情影響旅遊業仍然停頓。與消費相關活動雖進一步改善，但仍明顯低於衰退前水平。因此，社會須努力實現更廣泛疫苗接種，為達致更全面經濟復蘇創造條件。
受環球需求轉強支持，整體貨物出口按年強勁擴張。服務輸出回復溫和升幅。本地方面，在本地疫情減退及勞工市場改善下，私人消費開支增長加快。隨着營商氣氛好轉，整體投資開支加速增長，儘管比較基數偏低也是相關因素。
展望未來，環球經濟復蘇在短期內應繼續支持香港的貨物出口，雖然增幅或較上半年異常強勁的表現有所放緩。服務輸出也應持續增長。然而，更具傳染性的變種病毒在全球多地傳播，繼續為環球經濟前景帶來不確定性。其他風險因素，如中美關係、地緣政治緊張局勢，以及主要央行貨幣政策立場的變化，也值得關注。本地方面，疫情穩定及消費券計劃將有助刺激消費氣氛，並為與消費相關行業提供支持。政府會密切留意情況。
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