政府消費開支則繼今年第一季上升7%後，在第二季與上年同期比較實質上升2.9%。本地固定資本形成總額，則在今第二季與上年同期比較實質上升23.7%，升幅較第一季的4.8%明顯為高。貨品出口總額按年比較錄得20.3%實質升幅，第一季升幅為30.1%。貨品進口繼第一季上升22.9%後，在第二季實質上升21.4%。服務輸出在第二季按年實質上升2.6%，第一季則下跌7.3%。服務輸入在第二季實質上升8.4%，第一季則下跌12%。經季節性調整而作相連季度比較的GDP，在第二季較第一季實質跌1%。

政府發言人表示，隨着環球經濟狀況改善及本地疫情減退，香港經濟向着復蘇的道路邁進。上半年合計，實質本地生產總值按年增長7.8%。經季節性調整後，第二季實質GDP較上一季微跌，主要反映貨物出口在第一季增長異常強勁後略為放緩。

第二季經濟復蘇仍然不平衡。雖然貨物出口表現強勁並超越2018年同期高峰，但受環球疫情影響旅遊業仍然停頓。與消費相關活動雖進一步改善，但仍明顯低於衰退前水平。因此，社會須努力實現更廣泛疫苗接種，為達致更全面經濟復蘇創造條件。

受環球需求轉強支持，整體貨物出口按年強勁擴張。服務輸出回復溫和升幅。本地方面，在本地疫情減退及勞工市場改善下，私人消費開支增長加快。隨着營商氣氛好轉，整體投資開支加速增長，儘管比較基數偏低也是相關因素。

展望未來，環球經濟復蘇在短期內應繼續支持香港的貨物出口，雖然增幅或較上半年異常強勁的表現有所放緩。服務輸出也應持續增長。然而，更具傳染性的變種病毒在全球多地傳播，繼續為環球經濟前景帶來不確定性。其他風險因素，如中美關係、地緣政治緊張局勢，以及主要央行貨幣政策立場的變化，也值得關注。本地方面，疫情穩定及消費券計劃將有助刺激消費氣氛，並為與消費相關行業提供支持。政府會密切留意情況。

其他報道

中銀香港：銀債認購金額及人數創新高 料人均獲分12手

恒指跌354點 本月累挫近10%、國指挫13% 見3年及5年半最差

創興銀行：8月底特別股東大會表決私有化 料9月30日除牌

香港汽車保險局停收一年汽車保險附加費

澳博上葡京今午開業

消費券︱調查：八成港人願意在5000元消費券以外作額外消費

永明馮婉欣跳槽做虛銀 將任Mox顧客策略及發展總監

南華早報：香港擬換盈富基金經理