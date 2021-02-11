恒指收市跌354點或1.35%，報25961點，成交金額1896億元，較上日減少25.38%，是7月23日1395.75億元成交後最少；國指跌182點或1.94%，報9233點。恒生科技指數收報6780點，跌2.56%。

藍籌16隻升，38隻下跌，4隻無升跌。萬洲（0288）升3.7%，收報6.44元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.14%，收報93.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點；龍湖（0960）跌7.53%，收報36.25元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌4.21%，收報189元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低116點。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報49.05元，升4.58%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報665.5元，跌8.14%。

北水南下合計淨流出15.95億元，較上日減少65.46%，連續第10日流出，累計流出-444.34億元。南水北上合計淨流入22.47億元人民幣，較上日減少46.85%，連續第3日流入，累計流入145.28億元。

一周表現

恒指本周累跌4.98%或1360點，跌幅是2月26日後最大，當時收市跌幅為5.43%；本周表現最佳的是吉利（0175），累升9.49%，其次為恒隆地產（0101）及比亞迪（1211），分別升6.46%及5.19%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌29.89%，其次為美團（3690）及潤地（1109），分別跌21.3%及17.33%。

國指本周累跌6.16%或605點，跌幅是2月26日後最大，當時收市跌幅為7.1%；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升23.97%，其次為吉利（0175）及比亞迪（1211），分別升9.49%及5.19%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌29.89%，其次為恒大（3333）及美團（3690），分別跌27.55%及21.3%。

科指本周累跌6.7%或487點，跌幅是2月26日後最大，當時收市跌幅為15.21%；本周表現最佳的是中芯（0981），累升23.97%，其次為華虹半導體（1347）及舜宇（2382），分別升22.47%及3.89%。而表現最差的是美團（3690），累跌21.3%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及新東方在綫（1797），分別跌18.84%及18.41%。

1個月表現

恒指本月累跌9.94%或2866點，跌幅是2018年10月31日後最大，當時收市跌幅為10.11%；本月表現最佳的是港交所（0388），累升7.17%，其次為恒隆地產（0101）及港鐵（0066），分別升6.57%及6.47%。而表現最差的是美團（3690），累跌32.9%，其次為阿里健康（0241）及海底撈（6862），分別跌29.85%及28.61%。

國指本月累跌13.41%或1430點，跌幅是2016年1月29日後最大，當時收市跌幅為14.69%；本月表現最佳的是中芯國際（0981），累升13.6%，其次為新奧能源（2688）及吉利（0175），分別升9.95%及6.14%。而表現最差的是恒大（3333），累跌48.02%，其次為快手（1024）及恒大物業（6666），分別跌43.48%及43.38%。

科指本月累跌16.85%或1374點，跌幅是2020年12月11日後最大，當時收市跌幅為19.65%；本月表現最佳的是華虹半導體（1347），累升14.34%，其次為中芯（0981）及海爾智家（6690），分別升13.6%及跌1.85%。而表現最差的是新東方在綫（1797），累跌50.36%，其次為快手（1024）及微盟（2013），分別跌43.48%及38.67%。

午後消息股表現

澳博（0880）上葡京今午開業。收報7元，跌0.71%。

綠城管理（9979）績後獲CEO斥287萬增持。收報4.64元，無升跌。

冠均國際（1629）斥1.02億人幣併購附屬公司。收報2.51元，跌1.57%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，匯賢（87001）收報1.73元，升1.17%；紫金礦業（2899）收報11.02元，升1.1%。

中電信（0728）A股發行獲批，擬發行最多103億股。收報3.16元，升1.61%。

呷哺呷哺（0520）發盈警，上半年淨虧損收窄。收報6.93元，跌1.84%。

利標（0787）美國申破產，急賣存貨業務抵債。收報13.76元，升1.03%。

普拉達（Prada）（1913）中期扭虧為盈，淨收入錄9724萬歐元。創52周高，見65.3元，收報60.7元，升11.68%。

交銀國際（3329）斥4.64億人幣設合伙公司作投資。收報1.74元，升1.75%。

恒大（3333）手持廊坊發展20%股權遭凍結一年。見52周低5.15元，收報5.26元，跌9.15%。

日本城母企國際家居零售（1373）去年多賺68.9%，加派特別息0.042元。收報2.89元，跌3.34%。

堡獅龍（0592）全年虧損收窄 料蝕1.5至1.6億元。收報0.57元，無升跌。

中交建（1800）上半年新簽合同金額達6851億人幣，按年增28%。收報3.75元，升0.81%。

惠生工程（2236）發盈警，料上半年蝕近1億人民幣。收報0.375元，無升跌。

中國光大控股（0165）發盈喜，料上半年盈利按年增最少一倍。收報8.55元，升1.66%。

石四藥集團（2005）收購辰欣藥業關連公司6.1%股權，涉資3.54億人幣。收報4.99元，跌1.38%。

太平洋航運（2343）中期溢利達1.5億美元13年最佳，派股息14港仙。創52周高，見3.55元，收報3.46元，升7.12%。

破頂股表現

破頂股包括，長城汽車（2333）創上市新高，見38.15元，收報37.35元，升6.87%；上海復旦（1385）創上市新高，見32.25元，收報31.3元，升4.68%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見0.86元，收報0.8元，升2.56%；中興通訊（0763）創52周高，見27.8元，收報27.7元，升3.17%；大昌集團（0088）創52周高，見5.35元，收報5.32元，升0.19%；華潤電力（0836）創52周高，見13.8元，收報13.38元，升9.67%；理文化工（0746）創52周高，見6.15元，收報6元，升5.82%。

破底股方面

內房股破底，包括，美的置業（3990）創上市新低，見13.1元，收報13.12元，跌4.79%；融信中國（3301）創上市新低，見3.99元，收報4.03元，跌1.71%；恒大（3333）見52周低5.15元，收報5.26元，跌9.15%；融創（1918）見52周低19.86元，收報20.15元，跌4.28%；禹洲（1628）見52周低1.55元，收報1.6元，跌3.03%；龍光地產（3380）見52周低8.11元，收報8.28元，跌4.39%；世茂集團（0813）見52周低15.04元，收報15.32元，跌3.77%；雅居樂（3383）見52周低8.49元，收報8.5元，跌3.95%；時代中國（1233）見52周低7.05元，收報7.34元，跌0.81%；奧園（3883）見52周低4.89元，收報4.96元，跌4.25%；旭輝（0884）見52周低4.56元，收報4.68元，跌3.31%；富力（2777）見52周低6.79元，收報6.81元，跌5.42%。

其他破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.47元，收報2.51元，跌4.2%；博雅互動（0434）創上市新低，見0.435元，收報0.465元，跌6.06%；福森藥業（1652）創上市新低，見1.5元，收報2.55元，跌2.3%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.62元，收報0.63元，無升跌；摩比發展（0947）創上市新低，見0.385元，收報0.4元，跌4.76%；藍月亮（6993）創上市新低，見6.8元，收報7元，跌2.78%。

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