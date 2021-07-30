消費券︱調查：八成港人願意在5000元消費券以外作額外消費
文章日期：2021年7月30日 15:28
政府第一期電子消費券將於下周日（8月1日）起發放。Visa調查發現，有八成受訪港人願意在消費券不足以支付全費的情況下，作額外付費以購買所需產品或服務，當中有64%受訪者表示將使用信用卡支付餘額。
Visa早前委託YouGov以訪問調查1,060名香港市民，了解他們對消費券計劃及電子支付的看法。研究發現，有逾68%受訪者表示會使用消費券作外出用膳；另有64%受訪者指將用作購買雜貨和日用品，而購買電子科技產品的受訪市民亦錄約43%。
此外，調查發現大多數受訪者已習慣使用流動支付，僅7%為因消費券而首次接觸相關支付方式。至於受訪市民對消費券計劃的憂慮方面，有22%受訪者認為接受消費券商戶數目有限，另有21%則表示擔心支付卡或電話被盜。
Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，港人打算以電子消費券作較大額消費的意欲明顯，無疑將為零售業、餐飲業以及其他服務行業帶來復蘇所急需的推動力。消費券計劃不但有助提振經濟，更有助更多中小企商戶推行電子支付。
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