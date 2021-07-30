聯儲局去年三月宣布設立臨時性「海外及國際貨幣管理當局回購交易安排」（FIMA Repo Facility），協助紓緩環球美元拆借市場因新型冠狀病毒疫情而引發的流動性緊絀情況。金管局隨後宣布設立臨時性美元流動資金安排，以從FIMA Repo Facility取得的資金，為持牌銀行提供多一個取得美元流動性的渠道。聯儲局於7月28日會議後，宣布將上述臨時性的FIMA Repo Facility定為恆常措施。金管局決定作出相應安排，將現為臨時性的美元流動資金安排定為恆常措施。

在定為恆常措施後，美元流動資金安排的主要操作細則將維持不變，提供的流動性總額為100億美元，由金管局每星期透過有競爭性的投標方法，以回購交易形式為銀行提供為期七天的有期美元流動性。最低投標利率現時定為0.25厘，即與恆常性FIMA Repo Facility的利率一致。金管局會將投標時間表、每次投標所配發的資金總額及相關息率刊載於網站。美元流動資金安排的性質，主要為備用措施。

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