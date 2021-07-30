【有片：選股王】美股破頂回落 半導體股強勢
文章日期：2021年7月30日 12:05
恒指跌553點，收報25762點，成交金額970億元。美股破頂後今早期指回落，市場對於科技企業反應欠佳，亞馬遜績後跌7%，但舊經濟股相對較強。港股情況相若，昨日飈升的科技股普遍大幅回落，美團（3690）跌8.4%，阿里健康（0241）更瀉9%，但匯控（0005）靠穩，創科（0669）升1.4%。
硬科技股強勢，比亞迪（1211）下試支持位200元後快速回升，今早一度升至240元阻力位後回順，有機會區間整固後再上，可逢低分段收集。長汽（2333）強勢大升近6%再創歷史新高。半導體股強勢，中芯（0981）、華虹（1347）均升逾3%，上海復旦（1385）更升6.5%。光伏股則以福萊特（6865）較強，今早升5%。
上述強勢板塊中，一些落後或2、3線的股份也發力追上，彩虹新能源（0438）是其中之一。集團屬地方國企，主要從事製造光伏玻璃，未來數年產能將會大增，可捕捉市場需求快速增長之趨勢。當然，從長線角度看，還是買兩大龍頭更佳，但短線而言，彩虹新能源今早剛升破重大阻力位30元，連續兩日也見大成交配合，可小注跟進博展升浪。
張兆聰