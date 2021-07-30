恒大︰淮北礦業追4億涉合同糾紛 廊坊發展持股遭凍正尋求法律意見
文章日期：2021年7月30日 12:11
本周三內地上市公司淮北礦業（滬：600985）公布，集團遭中國恒大（3333）拖欠工程款4億元（人民幣‧下同），且發出的商票承兌匯票部分已經逾期無法兌付，指恒大以「沒錢」為由拒絕支付。事隔兩日，中國恒大終發澄清，指訴涉及建設工程施工合同糾紛，雙方對是否達到合同約定的付款節點有爭議，故通過訴訟解決。恒大地產集團非合同主體，涉訴無法律和合同依據，恒大地產集團已依法向法院提出異議。
至於恒大手持廊坊發展20%股權遭凍結一年一事，集團指因子公司與孝感市高創投資的商業糾紛，令其持有的廊坊發展20%股權被凍結，涉及股份價值約3.49億元。公司現正尋求法律意見以保障公司的合法權益。
受多宗不利消息影響，恒大系今日再下挫，中國恒大早市跌10.02%，收報5.21元，曾低見5.16元或最多跌11.6%﹔恒大物業（6666）早市跌2.76%，收報5.28元，曾低見5.12元或最多跌5.7%﹔恒大汽車（0708）早市則跌4.5%，收報11.88元，曾低見11.26元或最多跌9.5%。恒騰網絡（0136）則停牌中。
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