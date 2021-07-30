至於恒大手持廊坊發展20%股權遭凍結一年一事，集團指因子公司與孝感市高創投資的商業糾紛，令其持有的廊坊發展20%股權被凍結，涉及股份價值約3.49億元。公司現正尋求法律意見以保障公司的合法權益。

受多宗不利消息影響，恒大系今日再下挫，中國恒大早市跌10.02%，收報5.21元，曾低見5.16元或最多跌11.6%﹔恒大物業（6666）早市跌2.76%，收報5.28元，曾低見5.12元或最多跌5.7%﹔恒大汽車（0708）早市則跌4.5%，收報11.88元，曾低見11.26元或最多跌9.5%。恒騰網絡（0136）則停牌中。

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