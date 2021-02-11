科技股領跌 恒指半日跌553點 北水淨流入
文章日期：2021年7月30日 12:11
科技股領跌，恒指今早低開272點，曾收窄至跌164點，臨近收市跌幅擴大，最多跌593點，高低波幅430點。恒指於10天線(26584.94點)前有阻力，但半日北水淨流入，終止連續9日流出之勢。
恒指半日跌553點或2.1%，報25762點，成交金額970億元；國指跌273點或2.91%，報9141點。恒生科技指數收報6664點，跌4.23%。
藍籌17隻升，39隻下跌，2隻無升跌。萬洲（0288）升2.42%，收報6.36元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.36%，收報93.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻28點；阿里健康（0241）跌9.01%，收報11.72元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌5.47%，收報186.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低151點。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報48.5元，升3.41%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）收報4.49元，跌10.2%。
北水南下合計淨流入0.06億元，終止連續9日流出。南水北上合計淨流出0.3億元人民幣，終止連續2日流入
多間公司公布業績，績前表現如下，匯賢（87001）收報1.72元，升0.58%；紫金礦業（2899）收報10.88元，跌0.18%。
中電信（0728）A股發行獲批，擬發行最多103億股。收報3.09元，跌0.64%。
呷哺呷哺（0520）發盈警，上半年淨虧損收窄。收報6.9元，跌2.27%。
利標（0787）美國申破產，急賣存貨業務抵債。收報0.189元，無升跌。
普拉達（Prada）（1913）中期扭虧為盈，淨收入錄9724萬歐元。創52周高，見65.3元，收報61.8元，升13.71%。
交銀國際（3329）斥4.64億人幣設合伙公司作投資。收報1.69元，跌1.17%。
恒大（3333）手持廊坊發展20%股權遭凍結一年。見52周低5.16元，收報5.21元，跌10.02%。
日本城母企國際家居零售（1373）去年多賺68.9%，加派特別息0.042元。收報2.9元，跌3.01%。
堡獅龍（0592）全年虧損收窄 料蝕1.5至1.6億元。收報0.56元，跌1.75%。
中交建（1800）上半年新簽合同金額達6851億人幣，按年增28%。收報3.74元，升0.54%。
惠生工程（2236）發盈警，料上半年蝕近1億人民幣。收報0.375元，無升跌。
中國光大控股（0165）發盈喜，料上半年盈利按年增最少一倍。收報8.71元，升3.57%。
石四藥集團（2005）收購辰欣藥業關連公司6.1%股權，涉資3.54億人幣。收報4.86元，跌3.95%。
太平洋航運（2343）中期溢利達1.5億美元13年最佳，派股息14港仙。創52周高，見3.54元，收報3.52元，升8.98%。
破頂股表現
破頂股包括，長城汽車（2333）創上市新高，見38.15元，收報37元，升5.87%；上海復旦（1385）創上市新高，見32.25元，收報31.9元，升6.69%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.86元，收報0.78元，無升跌；中興通訊（0763）創52周高，見27.8元，收報27.3元，升1.68%；華潤電力（0836）創52周高，見12.94元，收報12.94元，升6.07%；理文化工（0746）創52周高，見6.15元，收報6.15元，升8.47%。
破底股方面
內房股破底，包括，龍光地產（3380）見52周低8.32元，收報8.34元，跌3.7%；雅居樂（3383）見52周低8.61元，收報8.62元，跌2.6%；時代中國（1233）見52周低7.16元，收報7.4元，無升跌；奧園（3883）見52周低5.02元，收報5.03元，跌2.9%；富力（2777）見52周低6.84元，收報6.9元，跌4.17%；美的置業（3990）見52周低13.5元，收報13.58元，跌1.45%；花樣年（1777）見52周低0.72元，收報0.73元，跌1.35%；保利置業（0119）見52周低1.88元，收報1.89元，跌0.53%。
其他破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.49元，收報2.53元，跌3.44%；福森藥業（1652）創上市新低，見1.5元，收報2.5元，跌4.21%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.62元，收報0.63元，無升跌；摩比發展（0947）創上市新低，見0.385元，收報0.41元，跌2.38%；藍月亮（6993）創上市新低，見6.8元，收報6.9元，跌4.17%；金沙中國（1928）見52周低26元，收報26.5元，跌1.12%；海底撈（6862）見52周低28元，收報28.35元，跌7.95%。
其他報道
恒指低開272點 美團跌4.12% 阿里跌3.5% 萬國數據跌7.92%