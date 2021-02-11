恒指低開272點 美團跌4.12% 阿里跌3.5% 萬國數據跌7.92%
文章日期：2021年7月30日 09:27
恒指今早低開272點或1.04%，報26042點，10天線(26613.02點)前受阻，成交金額44億元；國指今早低開128點或1.37%，報9287點。恒生科技指數開市報6824點，跌1.92%。
藍籌5隻升，46隻下跌，7隻無升跌。友邦（1299）升2.66%，報94.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻55點；美團（3690）跌4.12%，報219元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌3.5%，報190.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低96點。
恒生科技指數成份股2隻升，23隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報13元，升0.93%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報57.55元，跌7.92%。
多間公司公布業績，績前表如下，紫金礦業（2899）開市報11.02元，升1.1%；匯賢（87001）無成交，報1.71元。
中電信（0728）A股發行獲批，擬發行最多103億股。開市報3.14元，升0.96%。
呷哺呷哺（0520）發盈警，上半年淨虧損收窄。開市報6.93元，跌1.84%。
利標（0787）美國申破產，急賣存貨業務抵債。無成交，報0.189元。
普拉達（Prada）（1913）中期扭虧為盈，淨收入錄9724萬歐元。開市報56.5元，升3.96%。
交銀國際（3329）斥4.64億人幣設合伙公司作投資。開市報1.65元，跌3.51%。
恒大（3333）手持廊坊發展20%股權遭凍結一年。開市報5.58元，跌3.63%。
日本城母企國際家居零售（1373）去年多賺68.9%，加派特別息0.042元。開市報2.92元，跌2.34%。
堡獅龍（0592）全年虧損收窄 料蝕1.5至1.6億元。開市報0.55元，跌3.51%。
中交建（1800）上半年新簽合同金額達6851億人幣，按年增28%。開市報3.72元，無升跌。
惠生工程（2236）發盈警，料上半年蝕近1億人民幣。無成交，報0.375元。
中國光大控股（0165）發盈喜，料上半年盈利按年增最少一倍。開市報8.48元，升0.83%。
石四藥集團（2005）收購辰欣藥業關連公司6.1%股權，涉資3.54億人幣。開市報5.1元，升0.79%。
太平洋航運（2343）中期溢利達1.5億美元13年最佳，派股息14港仙。創52周高，見3.4元，開市報3.4元，升5.26%。
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