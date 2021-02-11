港股ADR跌202點 夜期低水274點 美期亞股向下
文章日期：2021年7月30日 08:48
美股向上，港股ADR跌202點或0.77%，報26113點，即月恒指夜期跌162點，低水274點，報26041點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.1%，折合報481.65元；阿里巴巴（9988）跌2.73%，折合報191.92元；美團（3690）跌1.84%，折合報224.19元；匯控（0005）升0.8%，折合報43.25元；建行（0939）跌0.94%，折合報5.36元。
道期現跌0.208%；標期現跌0.57%；納期現跌1.1%。日股現跌0.67%，韓股現跌0.39%，澳股現跌0.01%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括匯賢產業信託（87001）、紫金（2899）等。
中電信（0728）A股發行獲批，擬發行最多103億股。
呷哺呷哺（0520）發盈警，上半年淨虧損收窄。
利標（0787）美國申破產，急賣存貨業務抵債。
普拉達（Prada）（1913）中期扭虧為盈，淨收入錄9724萬歐元。
交銀國際（3329）斥4.64億人幣設合伙公司作投資。
恒大（3333）手持廊坊發展20%股權遭凍結一年。
日本城母企國際家居零售（1373）去年多賺68.9%，加派特別息0.042元。
堡獅龍（0592）全年虧損收窄 料蝕1.5至1.6億元。
中交建（1800）上半年新簽合同金額達6851億人幣，按年增28%。
惠生工程（2236）發盈警，料上半年蝕近1億人民幣。
中國光大控股（0165）發盈喜，料上半年盈利按年增最少一倍。
石四藥集團（2005）收購辰欣藥業關連公司6.1%股權，涉資3.54億人幣。
太平洋航運（2343）中期溢利達1.5億美元13年最佳，派股息14港仙。
其他報道