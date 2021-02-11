美國第二季GDP和上周首次申領失業救濟金數據均遜預期，支持聯儲局不急於減碼寬鬆的立場，道指、標指齊創歷史新高，分別高見35171.52點，及4429.97點，而納指亦連升2日，累升117.68點。亞馬遜第二季度收入以及季度展望均遜預期，收市後時段重挫約7%。