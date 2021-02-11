憧憬聯儲局不急於收水 道指標指創新高 道指升153點
文章日期：2021年7月30日 08:11
美國第二季GDP和上周首次申領失業救濟金數據均遜預期，支持聯儲局不急於減碼寬鬆的立場，道指、標指齊創歷史新高，分別高見35171.52點，及4429.97點，而納指亦連升2日，累升117.68點。亞馬遜第二季度收入以及季度展望均遜預期，收市後時段重挫約7%。
道瓊斯工業平均指數收漲153點，升幅0.44%，報35084點。標普500指數收漲18點，升幅0.43%，報4419點。納斯達克綜合指數收漲15點，或0.11%，報14778點。
高盛升0.89%，報377.55美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻21點，而Amgen跌0.73%，報242.46元，拖低道指11點。
科技股方面，蘋果收市報145.64元，升0.45%，谷歌母公司Alphabet收市報2715.55元，跌0.23%，亞馬遜收市報3599.92元，跌0.83%，Facebook收市報358.32元，跌4%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.47%，報463點。德國DAX指數收漲0.46%，報15640點；法國CAC 40指數漲0.38%，報6633點；英國富時100指數收漲0.89%，報7078點。