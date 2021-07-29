集團表示，GBG USA於在紐約南區破產法庭根據美國法律提出自願濟助呈請，除非獲得法庭許可，否則任何債權人針對GBG USA提出或持續進行的任何申索或法律程序，根據相關法律將援用法定自動擱置令。集團表示，相關法例將允許GBG USA透過經法庭批准的競爭性營銷及拍賣程序，出售絕大部分資產、業務或存貨，將有助集團為GBG USA 包括債權人在內的持份者謀取最大資產價值，以及結束餘下的美國批發業務。

此外，集團表示，向旗下代理品牌「Frye」持股51%的Authentic Brands Group出售手上全球的產品存貨，總代價為675萬美元（約5265萬港元），並已收取當中600萬美元，餘款則需要用於扣減債務等雜項；集團同時又計劃透過拍賣形式，出售「Aquatalia」品牌及相關資產，並獲第三方保證基本底價為1730萬美元（約1.35億港元）。利標表示，正尋求出售手上餘下多個時裝品牌及資產，包括Ely &Walker、AIRBAND、MagnaReady、Yarrow、b New York及JUNIPERunltd。