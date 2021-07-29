壹傳媒：張劍虹辭任因被還押 無法履行董事職務
文章日期：2021年7月29日 20:37
壹傳媒（0282）公布，就張劍虹本月8日辭任公司執行董事、行政總裁、執行委員會和提名委員會成員，董事會已接獲張劍虹的書面確認，其辭任乃因根據國家安全法的指控而被還押候審，導致他未能履行董事職務，以及確認就其辭任與董事會沒有分歧，並認為沒有任何其他事項須提請公司股東注意。
現任獨立非執行董事林中仁已獲委任為公司提名委員會成員，即日生效。壹傳媒又公布，公司註冊辦事處地址已變更為香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿光街3號1樓，即日生效。
壹傳媒繼續停牌。
財政司長陳茂波昨日召開記者會，宣布引用《公司條例》委任前會計師公會會長陳錦榮為審查員，調查壹傳媒事務，重點關注公司是否涉管理失當。審查員將於6個月內，向財政司長呈交最終報告，而根據相關條例，由審查員擬備的報告，可在法院任何民事訴訟中被接納為證據，包括取消董事資格，惟條文未提及能否將報告內容列為刑事案件證據。
陳茂波又指，是次引用條例委任審查員，主要因多宗事項對公司存疑，包括壹傳媒今年5月發公告指流動資金足夠18個月營運，惟子公司被凍結資金後，其中出版業務短時間內即告結束，質疑陳述是否失實；據壹傳媒早前公告指4月提前向大股東黎智英償還約1.5億元貸款，質疑有否對其他債權人不公；另壹傳媒公司及其高級人員涉嫌觸犯《港區國安法》，質疑是否按照其高級人員的個人利益來處事，令股東蒙受損失等。
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