報道引述消息指，滴滴正與投行、監管機構及主要投資者相討，討論如何解決由其上市所引起的問題。而在眾多方案當中，其中一個初步的選擇為私有化。

滴滴6月30日以每股14美元上市，曾短暫升至18美元，但於7月2日內地提出對其監管，加上其後將其應用下架，股價反覆向下跌至8美元水平。不少投資者其後起訴滴滴及上市保薦人，指控其提供誤導資訊。

報道引述消息指，滴滴正考慮以14美元附近或高於14美元私有化作價，要約投資者。滴滴已向投資者查詢，希望了解其願意接受的私有化作價。

據報，中國網信辦基本上支持今次私有化建議；而軟銀則不太可能為交易提供資金。這間日本企業的第一願景基金此前向滴滴注資約120億美元，並持有該公司20%的股份。據報滴滴亦考慮由國有資金背景的投資者支持其私有化計劃。

滴滴、軟銀、中國網信辦未立刻置評。

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