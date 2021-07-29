銷售文件亦更新，明確指出申請新增基金單位，參與經紀商須向管理人提交參與經紀商並非美國人士、不代表美國人士行事，並理解、承認並同意基金單位被禁止向美國人士發售、轉授或質押的書面證明。參與經紀商相應可要求從其客戶獲得書面證明，以令其可就申請新增基金單位而向管理人提供必要的證明。

前美國總統特朗普在今年初任期即將完結時，落實行政命令，禁止美國人士投資若干中國公司，包括中移動（0941）及中聯通（0762）等藍籌股，逼令追蹤恒生指數的盈富基金（2800）在當時發公告，禁止美國人士購買。

其後拜登上場，投資界冀望他會推翻特朗普的投資禁令。然而，拜登在6月3日簽署的行政命令，大致延續特朗普的禁令。

就今次更新章程，營運該基金的道富發言人回應指，是次基金單位持有人通知提醒盈富基金投資者，如他們是美國人士，美國法律可能會阻止他們於2022年6月3日之後出售或以其他方式買賣其持有之基金單位。然而，他們或仍可收取股息。

對於仍有多少美國人士持有盈富基金，發言人指，基於保密理由未能透露確實數字，但整體來看，過戶處的記錄顯示，由美國人士持有的盈富基金佔比非常少。而且，重要的是盈富基金的日常營運和盈富基金單位持人的利益不會受到影響。

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