他指出，雖然內地經濟放緩，他未見國際品牌在內地的銷售策略有變。其7個高端商場的內地租戶上半年銷售更按年大增1倍。新推出的武漢恒隆廣場因為面積較大，加上奢侈品牌進駐速度較快只需3個月便收支平衡，比昆明恒隆廣場需時5個月為快。他更預期，內地消費市場有系統性改變，有更多品牌進駐，加上產品系列比外國更完整，變成留在內地消費。他估計下半年租戶銷售值進一步上升。

董事長陳啟宗補充，奢侈品牌在內地推出更多在外國購買不到的產品，吸引內地消費者在地消費，旗下客戶關係管理系統（CRM）更收到過百萬會員登記。盧韋柏補充，隨著上海恒隆廣場翻新後5年收入較前有1倍增長，最近完成翻新的港匯恒隆廣場亦錄25%收入增長，因此正部署翻新濟南皇城恒隆廣場，冀引入更多品牌提升收入。另在推出服務式住宅武漢恒隆府方面，料在明年初銷售。副董事長陳文博稱，他在上半年曾經到逾10個城市訪問，料集團有機會到其他內地城市發展。

香港商舖上半年要繼續對租戶提供寬免，致收入按年跌12%，盧韋柏稱，比上年下半年只跌3%，跌幅比之前半年按年跌9%為少，料今年下半年度可望微升。他們已因應政府消費券計劃，推出每消費800元獲200元優惠券計劃，冀刺激消費。另面對東九龍新商場競爭，他謂各有客路，不擔心多了對手，反而希望吸引更多消費者過來，加上牛頭角重建項目有新住客，旗下淘大商場會做好本份吸引消費者。

另恒隆集團（0010）及恒隆地產增派中期息，陳啟宗稱，他們是在有信心下才增加派息，並反映對全年業績有正面看法。首席財務總監何孝昌則稱，派息會平穩地逐漸增加，並指，目前綠色及可持續融資佔總借貸25%，將來會增加比重。

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