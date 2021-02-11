恒指今早高開747點後，即時回吐，最低曾僅升383點，唯午後升幅擴大，最多升861點，高低波幅478點。恒指重回保力加通道底(25618點)之上，進一步逼近10天線(26809.21點)。

恒指收市升841點或3.3%，報26315點，成交金額2541億元，較上日減少9.66%；國指升344點或3.8%，報9415點。恒生科技指數收報6958點，升8%。

恒指曾升最多3.38%，是2021年1月19日後最大升幅，兩日累升1228.89點；科指曾升最多8%，是創上市以來最大升幅，兩日累升709點；國指曾升最多4.08%，是2020年7月6日後最大升幅，兩日累計升536.11點。

藍籌33隻升，24隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升22.67%，收報12.88元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升7.7%，收報197.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻198點；百威（1876）跌3.04%，收報22.3元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌2.7%，收報5.41元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報62.5元，升24.25%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報25.7元，跌1.53%。

北水南下合計淨流出46.18億元，較上日減少65.39%，連續第9日流出，累計流出-428.39億元。南水北上合計淨流入42.28億元人民幣，較上日減少47.5%，連續第2日流入，累計流入122.81億元。

「ATM」表現

騰訊（0700）收報492元，升10.02%。曾升最多10.51%，是2021年1月25日後最大升幅，當日升幅為11.07%。連升2日，累計升46元。

阿里巴巴（9988）以全日高位收，收報197.3元，升7.7%，是2021年4月12日後最大升幅，當日升幅為8.99%。連升2日，累升17.4元

美團（3690）收報228.4元，升9.49%。曾升最多10.93%，是2021年7月28日後最大升幅，當日升幅為12.16%。連升2日，累計升34.4元。

午後消息股表現

內地加強監管外賣員權益，百勝中國（9987）稱對集團影響不大。收報476.6元，跌0.71%。

阿里巴巴（9988）表示，阿里雲技術助奧運會實現首次雲上轉播。收報197.3元，升7.7%。

百度（9888）首席執行官李彥宏表示，AI技術進入快速應用期。收報164.8元，升7.5%。

武漢市擬要求買樓者先申請買樓資格。內房股個別發展，美的置業（3990）見52周低13.6元，收報13.78元，跌3.09%；SOHO中國（0410）收報3.02元，跌19.89%；寶龍地產（1238）收報5.48元，升2.43%；萬科（2202）收報20.3元，升2.84%；龍光地產（3380）收報8.66元，升1.88%；中海外（0688）收報17.06元，跌2.07%；碧桂園（2007）收報7.97元，升0.13%；潤地（1109）收報27.9元，升2.01%。

和黃醫藥（0013）擬尋求與產品具協同效應的購併機會。收報77.6元，升17.58%。

百威亞太（1876）下半年未有加價計劃。見52周低21.25元，收報22.3元，跌3.04%。

恒隆集團（0010）中期轉賺15.2億，中期息0.21元。收報19.2元，升1.37%。

恒隆地產（0101）中期轉賺22億，增派息至0.18元，基本純利升11%。收報19.76元，升4%。

映客互娛（3700）發盈喜，料上半年稅後淨利潤按年增50%至91%。收報1.72元，升1.78%。

今早及隔晚消息股表現

永旺（0984）、Daiso達長期戰略合作協議 新蒲崗設第4間專賣店。收報1.58元，升2.6%。

內地手機市場次季出貨量跌17%，小米（1810）取代華為排第三。收報25.9元，升3.19%。

多間公司公布業績，績前表現如下，綠城管理控股（9979）收報4.64元，升8.16%；國際家居零售（1373）收報2.99元，升3.1%；普拉達（1913）收報54.35元，升1.78%。

經營759阿信屋的CEC國際（0759）純利急增1.6倍。收報0.78元，跌2.5%。

遠洋服務（6677）發盈喜，料上半年多賺至少六成。收報5.26元，升4.37%。

中國恒大（3333）再爆商票未兌付事件，涉資逾4億人幣。收報5.79元，跌0.17%。

合景悠活（3913）回購最多近2.02億股。收報8.17元，升8.64%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞主席兼行政總裁何猷龍：新濠鋒擬轉型做高端中場。收報12.62元，升4.99%。

新世界（0017）再斥逾6129萬回購166萬股。收報37元，無升跌。

傳小米（1810）汽車落戶合肥，安徽省國資委：無接觸。收報25.9元，升3.19%。

雅生活（3319）發盈喜，料中期純利增不少於45%，全日彈近7.6%。收報30.95元，升4.56%。

吉利（0175）公布成立合資電池公司。收報25.55元，升7.58%。

破頂股表現

破頂股包括，長城汽車（2333）創上市新高，見35.6元，收報34.95元，升10.78%；上海復旦（1385）創上市新高，見30.05元，收報29.9元，升22.54%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見0.79元，收報0.78元，升23.81%；華潤電力（0836）創52周高，見12.28元，收報12.2元，升3.39%；進智公交（0077）創52周高，見0.75元，收報0.72元，升5.88%；南方錳業（1091）創52周高，見1.38元，收報1.26元，升0.8%；齊合環保（0976）創52周高，見1.25元，收報0.99元，跌4.81%。

破底股方面

破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.58元，收報2.62元，跌0.38%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.171元，收報0.184元，升1.1%；偉俊集團控股（1013）創上市新低，見0.07元，收報0.07元，跌5.41%；金沙中國（1928）見52周低26.05元，收報26.8元，升0.19%；北控水務（0371）見52周低2.74元，收報2.8元，無升跌；中遠海能（1138）見52周低2.93元，收報3元，升1.01%；恒安（1044）見52周低45.2元，收報46.3元，升0.43%；百威（1876）見52周低21.25元，收報22.3元，跌3.04%；海螺水泥（0914）見52周低36.1元，收報36.6元，升0.14%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.91元，收報0.92元，無升跌；民行（1988）見52周低3.2元，收報3.21元，跌2.43%。