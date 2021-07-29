陳啟宗：過去本港樓市發展不健康 政府有覓地惟不獲立法會通過
文章日期：2021年7月29日 15:51
恒隆地產（0101）董事長陳啟宗今午在視像業績發布會上表示，對香港樓市的看法中性，相信未必飛升。他形容，過往20年香港樓市發展不健康，在並非沒有土地可售、亦非政府沒有做事下，在新界東北、發展郊野公園邊陲地及填海方面，卻未能通過立法會批准。他認為，官員做事並非一定全對，但是問題看來主要在立法會方面。由於香港樓市內有40%至50%自置比率下，他相信，就算增加土地供應，加上內地來港人口增加甚至足以彌補流失，不致推跌樓市。
他又指出，早於特首董建華時代推出8萬5房屋供應時，時任財政司司長曾蔭權已經尋覓得可供未來10年建造8.5萬個住宅單位的土地，只是遭到立法會制肘。恒隆指，在當前的樓市下，對發展高檔住宅保持興趣。他指出，香港稅率低且具一定自由度，對買家而言仍是吸引的置業地點。
對於近年有不少內地人南下入市，陳啟宗指出，港人不要看低自己，原因是在旗下藍塘道住宅項目方面，造價達3億元的單位，大部分買家均為港人，因此他仍然看好高檔住宅。集團對好的高檔住宅地一定有興趣，並且在去年趁新冠肺炎疫情期間投得地皮發展。至於在牛頭角道原淘大工業村重建項目，首席財務總監何孝昌補充，已大抵完成準備工作，料在未來幾個月開始預售。
對於內地出手調控樓市方面，陳啟宗稱，集團是發展商業地產，與調控針對的住宅市場有別，就算集團有經營高檔住宅銷售，但為數不多。他認為，內地樓市發展到現時已經處於臨界點，面對中央政府規範，發展商過往20至30年穩賺的模式不再，而是要涉足其他生意，反映了內地樓市出現基本改變，反而內地民眾不用再如過去花太多錢買樓供樓，或刺激消費，對集團的高檔商場輕微有利。何孝昌強調，恒隆本身的財務狀況遠低於內地所定的三條紅線。
記者：陳偉燊
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