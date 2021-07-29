和黃醫藥：擬尋求與產品具協同效應的購併機會
文章日期：2021年7月29日 14:24
和黃醫藥（0013）執行董事及首席執行官賀雋今午在業績視象會上表示，今年全年的腫瘤藥合併銷售收入指引為1億至1.3億美元。隨著集團到港上市融資，目前手頭有逾10億美元資金，他謂正物色那些與集團產品組合具協同效應的產品，在價錢適合及可供進一步開發混合療法下，尋求購併及商業發展機會。
他又說，上半年集團已經投入1.23億美元研發費用，料今年全年的研發開支約為3億美元，明年的研發開支料與今年全年相若或更多。至於在研發的方向，他直言不單尋求舆PD-1相關的混合療法方案。他們會建基於現有10款腫瘤科藥物的基礎上，透過研發及臨床測試，到2025年時，冀將可供的診療方案數目倍增至25至30種。
另在出售非核心業務方面，執行董事兼首席財務官鄭澤鋒表示，以1.69億美元出售白雲山和黄中藥的交易，是以有關項目的税後利潤作價，集團手上尚有和上藥合作的及其他保健項目，去年為集團貢獻4000萬美元收入，並不急於出售。但是會在遇到有興趣的投資者及價錢適合時，也會考慮出售。
在腫瘤藥於內地銷售方面，賀雋指出，集團正就新面世的腫瘤藥蘇泰達及沃瑞沙申請加入醫保，冀明年可以列入名單，雖然加入醫保後產品售價無可避免要作下調，但是他有信心可以尋求適合的價錢平衡，並可以接觸更廣大而有需要的病人。另集團已加快在歐美日進行臨床測試，因此為應付海外臨床測試，相關費用由去年的2000萬美元，出現3倍增幅。但是他相信，在未來兩、三年會於歐美日市場有較快速的市場擴充。他不諱言，在海外推出銷售會毛利率較高，但是面對的費用亦高，反之在內地銷售連同計算醫保因素後，毛利率會較低，但是營運成本相對較低。因此他們的策略是會尋求高質素的腫瘤科產品，爭取較高毛利率。
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