他又說，上半年集團已經投入1.23億美元研發費用，料今年全年的研發開支約為3億美元，明年的研發開支料與今年全年相若或更多。至於在研發的方向，他直言不單尋求舆PD-1相關的混合療法方案。他們會建基於現有10款腫瘤科藥物的基礎上，透過研發及臨床測試，到2025年時，冀將可供的診療方案數目倍增至25至30種。

另在出售非核心業務方面，執行董事兼首席財務官鄭澤鋒表示，以1.69億美元出售白雲山和黄中藥的交易，是以有關項目的税後利潤作價，集團手上尚有和上藥合作的及其他保健項目，去年為集團貢獻4000萬美元收入，並不急於出售。但是會在遇到有興趣的投資者及價錢適合時，也會考慮出售。

在腫瘤藥於內地銷售方面，賀雋指出，集團正就新面世的腫瘤藥蘇泰達及沃瑞沙申請加入醫保，冀明年可以列入名單，雖然加入醫保後產品售價無可避免要作下調，但是他有信心可以尋求適合的價錢平衡，並可以接觸更廣大而有需要的病人。另集團已加快在歐美日進行臨床測試，因此為應付海外臨床測試，相關費用由去年的2000萬美元，出現3倍增幅。但是他相信，在未來兩、三年會於歐美日市場有較快速的市場擴充。他不諱言，在海外推出銷售會毛利率較高，但是面對的費用亦高，反之在內地銷售連同計算醫保因素後，毛利率會較低，但是營運成本相對較低。因此他們的策略是會尋求高質素的腫瘤科產品，爭取較高毛利率。

其他報道

賀港隊東奧奪佳績 友邦明起向市民免費贈摩天輪門票

恒隆地產中期轉賺22億 增派息至0.18元 基本純利升11%

【選股王】中概股回穩 半導體股賽晶科技未受跌市影響

映客互娛發盈喜 料上半年稅後淨利潤按年增50%至91%

匯豐：最優惠利率將維持不變

中證監維穩 恒指半日升698點 科指升6.7% 北水淨流出22億元

現代汽車和LG新能源擬投資11億美元在印尼建汽車電池廠

永旺、Daiso達長期戰略合作協議 新蒲崗設第4間專賣店

內地手機市場次季出貨量跌17% 小米取代華為排第三

滬指3400點得而復失 創板指半日飈近4%

港元拆息全線向下 1個月期HIBOR終止3連升

科指曾升7.3%創記錄最大升幅 恒指、國指、騰訊亦創逾半升最大升幅