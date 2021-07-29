期內，總收入增18%至52.75億元，營業溢利亦升19%至38.48億元。上半年及去年同期並無物業銷售收入入賬，所有收入及利潤增長均來自物業租賃業務。

公司指，內地市場錄得強勁的租賃收入增長，足以抵銷香港業績的跌幅，上半年總租賃收入上升18%至52.75億元。

內地租戶銷售額自2020年4月起持續攀升，整體租戶銷售額較2020年上半年及下半年分別增長一倍及上升10%，而商場租賃收入按人民幣計值則較去年同期躍升38%。

香港方面，仍受疫情影響，但已開始出現復蘇跡象。企業和整體零售環境仍未回復至疫情爆發前的水平。期內，繼續為部分租戶提供租金寬減，但隨着市況漸趨穩定，提供的寬減額度較去年同期大幅減少。

物業銷售方面，於6月出售藍塘道的大宅，銷售收入和溢利將於2022年第一季完成法定轉讓後入賬。

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