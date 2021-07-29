恒隆集團中期轉賺15.2億 中期息0.21元
文章日期：2021年7月29日 12:45
恒隆集團（0010）公布中期績，轉虧為盈，賺15.2億元，去年同期蝕15.95億元，當中物業租賃務由虧損15.93億元，轉為賺15.2億元；物業銷售部分則由蝕200萬擴大至蝕1200萬元。基本純利14.98億元，升12.12%。中期息增至0.21元，增0.02元。期內，錄1000萬元的股東應佔物業之淨重估收益。
期內，總收入增18%至52.75億元，營業溢利亦升19%至38.48億元。上半年及去年同期並無物業銷售收入入賬，所有收入及利潤增長均來自物業租賃業務。
公司指，內地市場錄得強勁的租賃收入增長，足以抵銷香港業績的跌幅，上半年總租賃收入上升18%至52.75億元。
內地租戶銷售額自2020年4月起持續攀升，整體租戶銷售額較2020年上半年及下半年分別增長一倍及上升10%，而商場租賃收入按人民幣計值則較去年同期躍升38%。
香港方面，仍受疫情影響，但已開始出現復蘇跡象。企業和整體零售環境仍未回復至疫情爆發前的水平。期內，繼續為部分租戶提供租金寬減，但隨着市況漸趨穩定，提供的寬減額度較去年同期大幅減少。
物業銷售方面，於6月出售藍塘道的大宅，銷售收入和溢利將於2022年第一季完成法定轉讓後入賬。
其他報道
恒隆地產中期轉賺22億 增派息至0.18元 基本純利升11%
中證監維穩 恒指半日升698點 科指升6.7% 北水淨流出22億元