股東應佔基本純利上升11%至22.00億元。期內出現3,500萬元的股東應佔物業之淨重估收益。

期內，總收入和營業溢利均上升19%，分別至49.75億元及36.30億元。上半年及去年同期並無物業銷售收入入賬。

公司指，內地市場錄得強勁的租賃收入增長，足以抵銷香港業績的跌幅。內地業務於期內展現強大的韌力。自2020年4月起，商場租戶銷售額持續大幅攀升，整體租戶銷售額較2020年上半年增加超過一倍，比2020年下半年上升10%，而商場租賃收入按人民幣計值則較去年同期增長38%，達22.32億元人民幣。內地辦公樓組合收入升12%至4.73億元人民幣。

香港方面，上半年持續受到疫情的負面影響，但開始有復蘇跡象。在持續實施社交距離限制下，企業和整體零售環境仍未回復至疫情爆發前的水平。期內，繼續為部分香港租戶提供租金寬減，但鑒於市況漸趨穩定，提供的寬減額度較去年同期大幅減少。

香港整體物業收入跌12%至16.8億元，其中，商舖收入跌14%，至9.8億元；辦公樓跌8%至5.84億元；住宅及服務式寓所跌17%，至1.16億元。

公司預期，內地高端商場的強勁表現可望延續。大連恒隆廣場和武漢恒隆廣場將有更多奢侈品牌於下半年開業，有望為高端商場帶來可觀的業務增長。「恒隆會」和一系列租戶合作計劃亦有助帶動內地商場的租戶銷售額。另外，創新辦公樓租賃模式「恒聚」和模塊化精裝修辦公室成效卓越，有望持續加快新辦公樓的出租速度。

香港方面，租賃環境有復蘇跡象。隨着全球確診數字逐漸回落，加上各地廣泛推行疫苗接種計劃，市場前景漸趨明朗。待國際旅遊業恢復正常和社交距離措施放寬之時，市場可望強勢復蘇。相信香港特別行政區政府推出的電子消費券計劃將可刺激今年下半年的本

地消費。同時，為了吸引本地消費者，公司致力改善租戶組合，維持租出率，並加強與顧客之間的聯繫。

物業銷售方面，恒隆地產於2021年6月宣布計劃於武漢、無錫、昆明和瀋陽推出高端服務式寓所品牌「恒隆府」。「恒隆府」的收入成為恒隆地產的長遠願景中可持續發展的一部分，旨在進一步善用總樓面面積和提升股東價值。位於武漢的「恒隆府」亦將於 2022年上半年開始預售。

香港的三項重建項目進度理想。將根據市況繼續尋找機會出售已落成的住宅物業，並透過出售非核心物業以回收資金。

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