現在情況有點像2015年，當時各種原因下發生了股災，中央立即政策大逆轉，減息、降準、國家隊入市樣樣齊，當時更曾向美國請教救市方案。現在一連串政策下，外資擔心各大行業變成了黨產或公益事業而拋售，股價下跌又令內地大量孖展帳戶陷入爆倉危機，完全是2015年股災的設局。中央只能暫停(至少只頭上)向左走，並且以繼續允許中概股赴美來換取股市回穩。

現在設局比較尷尬，昨日估計有春江鴨入市，今早則大幅高開。堅持持貨的就重新開始，可以持有，但無貨的話，現水平則進入去年11月的密集區，比較波動上落皆可。黨中央當然一諾千金，但外資卻會疑神疑鬼，科技、教育、醫藥醫療股等急彈過後，不宜期望能持續走高。現水平以國策受惠股為入市工具較佳，半導體、新能源、電車等硬科技是首選。

半導體中，賽晶科技（0580）第二大股東中國恒大集團在7月23日清倉式減持。新人事新作風，相信股價也會有一番新景象。此外，集團上月宣布，旗下子公司賽晶亞太半導體科技（浙江）有限公司在浙江省嘉興市嘉善縣經濟技術開發區舉行了絕緣柵雙極晶體管(IGBT)生產線竣工投產儀式，IGBT生產線進入試生產階段。通告指IGBT生產線的投產有助於提高公司的市場競爭力，對未來的經營業績帶來積極影響。

股價走勢亦對板，近期幾乎全不受跌市影響，反覆衝擊阻力位3.5元。一旦破位，料有條件展開新升浪。

張兆聰

明報首席評論員