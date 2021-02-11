科指曾升7.3%創記錄最大升幅 恒指、國指、騰訊亦創逾半升最大升幅

恒指今早高開747點見半日頂，升幅曾收窄至僅升383點，半日高低波幅364點。恒指半日升698點或2.74%，報26172點，成交金額1446億元；國指升300點或3.31%，報9371點。恒生科技指數收報6879點，升6.77%。

藍籌31隻升，24隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升16.38%，收報12.22元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升6.71%，收報195.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻172點；百威（1876）跌4.78%，收報21.9元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌2.34%，收報5.43元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報59.8元，升18.89%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報25.35元，跌2.87%。

北水南下合計淨流出22.63億元，較上日減少83.04%，連續第9日流出，累計流出-404.85億元。南水北上合計淨流入19.13億元人民幣，較上日減少76.24%，連續第2日流入，累計流入99.66億元。

永旺（0984）、Daiso達長期戰略合作協議 新蒲崗設第4間專賣店。永旺收報1.54元，無升跌。

多間公司公布業績，績前表現如下，恒隆集團（0010）收報19.1元，升0.84%；恒隆地產（0101）收報19.34元，升1.79%；綠城管理控股（9979）收報4.7元，升9.56%；國際家居零售（1373）收報2.98元，升2.76%；普拉達（1913）收報53.8元，升0.75%。

百威亞太（1876）中期多賺1.7倍 正常化溢利升1.3倍 不派息。百威見52周低21.25元，收報21.9元，跌4.78%。

經營759阿信屋的CEC國際（0759）純利急增1.6倍。收報0.8元，無升跌。

遠洋服務（6677）發盈喜，料上半年多賺至少六成。收報5.35元，升6.15%。

中國恒大（3333）再爆商票未兌付事件，涉資逾4億人幣。收報5.99元，升3.28%。

和黃醫藥（0013）上半年收入達1.57億美元，不派息。收報69.5元，升5.3%。

合景悠活（3913）回購最多近2.02億股。收報7.87元，升4.65%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞主席兼行政總裁何猷龍：新濠鋒擬轉型做高端中場。收報12.56元，升4.49%。

新世界（0017）再斥逾6129萬回購166萬股。收報36.9元，跌0.27%。

傳小米（1810）汽車落戶合肥，安徽省國資委：無接觸。收報25.65元，升2.19%。

雅生活（3319）發盈喜，料中期純利增不少於45%，全日彈近7.6%。收報30.85元，升4.22%。

吉利（0175）公布成立合資電池公司。收報25.3元，升6.53%。

破頂股表現

破頂股包括，長城汽車（2333）創上市新高，見35.6元，收報34.85元，升10.46%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.76元，收報0.71元，升12.7%；進智公交（0077）創52周高，見0.75元，收報0.75元，升10.29%；南方錳業（1091）創52周高，見1.38元，收報1.31元，升4.8%；齊合環保（0976）創52周高，見1.25元，收報1.08元，升3.85%。

破底股方面

破底股包括，中遠海能（1138）見52周低2.93元，收報2.95元，跌0.67%；恒安（1044）見52周低45.2元，收報46.1元，無升跌；金沙中國（1928）見52周低26.05元，收報26.95元，升0.75%；百威（1876）見52周低21.25元，收報21.9元，跌4.78%；海螺水泥（0914）見52周低36.1元，收報36.95元，升1.09%。

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