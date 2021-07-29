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內地手機市場次季出貨量跌17% 小米取代華為排第三

文章日期：2021年7月29日 11:26

據市場研究機構Canalys報告，第二季內地手機市場出貨量跌17%至7.49千萬台，出貨量超1千萬台的廠商則由5間減至3間。Vivo和Oppo維持內地市場首兩位，分別佔市場24%及21%，出貨量為1.82千萬台及1.6萬台。小米則取代上季第三的華為，佔市場17%，出貸量達1.26千萬台，按年同期增35%。蘋果佔位第四，出貨量為7.9百萬台。榮耀則首次擠身內地市場首5位，出貨為6.9百萬台，較上季升40%，但較去年同期跌近6成。華為則在七年以來首次跌出頭五。