內地手機市場次季出貨量跌17% 小米取代華為排第三
文章日期：2021年7月29日 11:26
據市場研究機構Canalys報告，第二季內地手機市場出貨量跌17%至7.49千萬台，出貨量超1千萬台的廠商則由5間減至3間。Vivo和Oppo維持內地市場首兩位，分別佔市場24%及21%，出貨量為1.82千萬台及1.6萬台。小米則取代上季第三的華為，佔市場17%，出貸量達1.26千萬台，按年同期增35%。蘋果佔位第四，出貨量為7.9百萬台。榮耀則首次擠身內地市場首5位，出貨為6.9百萬台，較上季升40%，但較去年同期跌近6成。華為則在七年以來首次跌出頭五。
Canalys研究分析師Amber Liu表示，由於內地首季的出貸量高，削弱了次季度的需求，加上中國市場更換手機的時間慢慢加長，今年上半年的整體出貸量低於2019年疫情之前，兩年同期分別為1.67億台及1.85億台。此外，有一大部分的消費者已購入新一代5G手機，需求因此逐漸減弱。手機廠商需有突破性的改變以迎合市場。
其他報道
科指曾升7.3%創記錄最大升幅 恒指、國指、騰訊亦創逾半升最大升幅
眾安推提早出糧貸款 料吸「月光族」 實際年利率逾30厘 免息期7日
港股ADR升707點 夜期高水701點 美期跌亞股升 恒隆、普拉達業績