Canalys研究分析師Amber Liu表示，由於內地首季的出貸量高，削弱了次季度的需求，加上中國市場更換手機的時間慢慢加長，今年上半年的整體出貸量低於2019年疫情之前，兩年同期分別為1.67億台及1.85億台。此外，有一大部分的消費者已購入新一代5G手機，需求因此逐漸減弱。手機廠商需有突破性的改變以迎合市場。

其他報道

港元拆息全線向下 1個月期HIBOR終止3連升

科指曾升7.3%創記錄最大升幅 恒指、國指、騰訊亦創逾半升最大升幅

CNBC：中國將繼續允許中國企業赴美IPO

SOHO中國成逆市奇葩 曾急挫逾三成 失守3元水平

美參議員考慮向加密貨幣交易徵稅 為基建籌280億美元

軟銀據報售Uber股份 以彌補投資滴滴及阿里的損失

提早出糧提早月光 莊太量籲勿捲債務

眾安推提早出糧貸款 料吸「月光族」 實際年利率逾30厘 免息期7日

金管局：維持貨幣及金融穩定

恒指高開747點 科指升5.96% 萬國數據升14.91%

港股ADR升707點 夜期高水701點 美期跌亞股升 恒隆、普拉達業績

百威亞太中期多賺1.7倍 正常化溢利升1.3倍 不派息