港元現報7.7765元升值43點子，曾貶值最多2點子，報7.781元，亦曾升值最多51點子，報7.7757元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.2點子至0.04607%；1星期HIBOR跌0.83點子至0.05345%；2星期HIBOR跌0.71點子至0.06393%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.14804%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.25321%；12個月期HIBOR跌0.25點子至0.35304%。

美元指數現報92.176貶值0.146點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報0.09013%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0089%，終止連續2日擴闊，利差是2021年7月27日後最低，當日差距為-0.0094%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2021年7月26日，當日利差報-0.0137%。

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