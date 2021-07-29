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科指曾升7.3%創記錄最大升幅 恒指、國指、騰訊亦創逾半年最大升幅

文章日期：2021年7月29日 11:11

恒指今早高開747點見頂，升幅曾收窄至383點，現升726點或2.85%，報26199點，成交金額1181億元；國指升326點或3.59%，報9397點。恒生科技指數現報6918點，升7.38%。

恒指曾升最多2.93%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為3.41%。連升2日，累計暫升逾1040點。

科指曾升最多7.05%，是創有記錄以來最大升幅，連升2日，累計升逾640點。

國指曾升最多3.51%，是2020年11月5日後最大升幅，當日升幅為3.76%。連升2日，累計升逾500點。

昨重挫的科技股抽升。騰訊（0700）曾升最多9.08%，是2021年1月25日後最大升幅，當日升幅為11.07%。現升8.7%。

美團（3690）曾升最多10.93%，是2021年7月28日後最大升幅，當日升幅為12.16%。現升9%。

阿里（9988）曾升最多6.71%，是2021年4月12日後最大升幅，當日升幅為8.99%。現升6.4%。

藍籌30隻升，24隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升15.05%，現報12.08元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升6.6%，現報195.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻169點；百威（1876）跌6.09%，現報21.6元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌2.52%，現報5.42元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。

恒生科技指數成份股30隻升。升幅最大的是萬國數據（9698）現報57.8元，升14.91%；跌幅最大的是海爾智家（6690）現報26.5元，升1.53%。

 

 

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