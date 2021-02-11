恒指高開747點 科指升5.96% 萬國數據升14.91%
文章日期：2021年7月29日 09:29
恒指今早高開747點或2.94%，報26221點，成交金額103億元；國指今早高開304點或3.36%，報9375點。恒生科技指數開市報6827點，升5.96%。
藍籌33隻升，17隻下跌，8隻無升跌。碧桂園服務（6098）升12.28%，報68.1元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升10.55%，報230.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻160點；煤氣（0003）跌1.1%，報12.54元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。
恒生科技指數成份股30隻升。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報57.8元，升14.91%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報26.5元，升1.53%。
百勝中國（9987）中期多賺93%，息0.12美元，恢復回購，上調開店目標。開市報479元，跌0.21%。
多間公司公布業績，績前表現如下，恒隆集團（0010）無成交，報18.94元；恒隆地產（0101）開市報19.1元，升0.53%；綠城管理控股（9979）開市報4.32元，升0.7%；普拉達（1913）開市報54.6元，升2.25%；國際家居零售（1373）無成交，報2.9元。
百威亞太（1876）中期多賺3.7倍，末期息2.83美分。開市報23元，無升跌。
經營759阿信屋的CEC國際（0759）純利急增1.6倍。開市報0.82元，升2.5%。
遠洋服務（6677）發盈喜，料上半年多賺至少六成。開市報5.33元，升5.75%。
中國恒大（3333）再爆商票未兌付事件，涉資逾4億人幣。開市報5.91元，升1.9%。
和黃醫藥（0013）上半年收入達1.57億美元，不派息。開市報68元，升3.03%。
合景悠活（3913）回購最多近2.02億股。開市報7.98元，升6.12%。
新濠國際（0200）旗下新濠博亞主席兼行政總裁何猷龍：新濠鋒擬轉型做高端中場。開市報12.4元，升3.16%。
新世界（0017）再斥逾6129萬回購166萬股。開市報37.1元，升0.27%。
傳小米（1810）汽車落戶合肥，安徽省國資委：無接觸。開市報25.75元，升2.59%。
雅生活（3319）發盈喜，料中期純利增不少於45%，全日彈近7.6%。開市報31.2元，升5.41%。
吉利（0175）公布成立合資電池公司。開市報24.6元，升3.58%。
破頂股表現
破頂股包括，南方錳業（1091）創52周高，見1.3元，開市報1.3元，升4%；齊合環保（0976）創52周高，見1.15元，開市報1.15元，升10.58%。