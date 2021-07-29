百勝中國中期多賺93% 息0.12美元 恢復回購 上調開店目標
文章日期：2021年7月29日 09:10
百勝中國（9987）公布，第二季純利1.81億美元，按年升24%；上半年純利為4.11億美元，按年升93%。派息0.12美元。另外，董事會已批准恢復回購。
第二季，收入升29%至24.5億美元，系統銷售額較去年同期增加14%，其中肯德基和必勝客分別增長14%和16%，不計及外幣換算的影響。同店銷售額較去年同期增加5%，其中肯德基和必勝客分別增長4%和11%，不計及外幣換算的影響。
本季度共開設404家新店。截至2021年6月30日，門店總數達到11023家，較去年同期增加1069家。
餐廳利潤率為15.8%，去年同期為13.7%。
經營利潤為2.33億美元，較去年同期的1.28億美元增加83%(或增加 65%，不計及外幣換算的影響)。經調整的經營利潤為2.37億美元，較去年同期的1.32億美元增加80%(或增加63%，不計及外幣換算的影響)。
百勝中國首席執行官屈翠容表示，本季度公司業績再次表現穩健。其中必勝客表現亮眼，有望成為另一個增長引擎。肯德基的業績保持了韌性，實現了強勁的系統銷售和營業利潤雙增長。百勝中國繼續加快門店網絡擴張，在不到一年的時間裏，門店總數從10000家增加至超過11000家。上半年新開門店總數為719家，2021年全年預計新開門店將達到1300 家左右。。
公司更新2021財年目標。預期共開設約1300家新店，與原計劃開設1000家新店相比有所增加，主要是由於肯德基和必勝客門店的加速擴張。預期資本支出約為7-8億美元，相比最初的6億美元目標有所增加，這是由於新店的增加，並加大了對基礎設施和數字化的投資。
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