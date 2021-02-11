港股ADR升707點 夜期高水701點 美期跌亞股升 恒隆、普拉達業績
文章日期：2021年7月29日 08:54
美股個別發展，中證監據報急召投行開會，緩解市場憂慮，港股ADR升707點或2.7%，報26180點，即月恒指夜期升791點，高水701點，報26175點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升7.37%，折合報480.17元；阿里巴巴（9988）升4.03%，折合報190.58元；美團（3690）升11.12%，折合報231.8元；匯控（0005）升0.84%，折合報43.11元；建行（0939）升0.52%，折合報5.59元。
道期現跌0.014%；標期現跌0.11%；納期現跌0.17%。日股現升0.54%，韓股現升0.41%，澳股現升0.42%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）、綠城管理控股（9979）、國際家居零售（1373）、普拉達（1913）。
百威亞太（1876）中期多賺3.7倍，末期息2.83美分。
經營759阿信屋的CEC國際（0759）純利急增1.6倍。
遠洋服務（6677）發盈喜，料上半年多賺至少六成。
中國恒大（3333）再爆商票未兌付事件，涉資逾4億人幣。
和黃醫藥（0013）上半年收入達1.57億美元，不派息。
合景悠活（3913）回購最多近2.02億股。
新濠國際（0200）旗下新濠博亞主席兼行政總裁何猷龍：新濠鋒擬轉型做高端中場。
新世界（0017）再斥逾6129萬回購166萬股。
傳小米（1810）汽車落戶合肥，安徽省國資委：無接觸。
雅生活（3319）發盈喜，料中期純利增不少於45%，全日彈近7.6%。
吉利（0175）公布成立合資電池公司。
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