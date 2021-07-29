期內，收入收入增加26.0%，主要受中國市場表現帶動。高端及超高端產品線保持增長動能，使各市場的每百升收入均有所增加，整體增長達6.4%。

中國方面，百威亞太的銷量、收入及除息稅折舊攤銷前盈利均按年錄得雙位數增長。高端及超高端產品線錄得強勁增長，使上半年的每百升收入增加9.7%。百威金尊及百威迷X果味啤酒等創新產品更進一步推動高端化增長量能。百威亞太宣佈計劃在福建莆田興建新的精釀啤酒廠及拓展該市內的現有釀酒廠，增至2千萬百升的產能，以支持高端產品線銷量及秉持對發展中國高端啤酒分部的長期堅定承諾。預期莆田釀酒廠竣工後仍持續為亞洲最大釀酒廠。

韓國方面，由於凱獅的銷售表現不斷增強，加上消費者對HANMAC的接受度日漸增多，百威亞太的市場份額繼續擴大。此外，儘管COVID疫情下尚在實施的限制對業界造成持續的不利影響，高端產品線於2021年上半年仍錄得雙位數增長。

印度方面，儘管COVID疫情加劇，銷量及收入於2021年上半年仍有雙位數增長。百威亞太繼續憑藉百威、科羅娜及福佳等皇牌品牌推動高端化。

百威亞太近期已簽署5億美元的可持續發展表現掛鈎循環信貸融資（綠色融資貸款），貸款利率與預定的環境、社會及管治目標達成進度掛鈎。這些目標為氣候行動、守護水源、循環包裝和智慧農業四個關鍵績效範疇的改進帶來激勵作用。

百威亞太首席執行官及聯席主席楊克 (Jan Craps)表示，「2021年上半年，我們保持第一季度的穩健增長動能，銷量、收入及除息稅折舊攤銷前盈利均錄得雙位數增長。儘管COVID限制仍然持續，但有賴我們策略性地專注高端化、數字化轉型及商業擴張，各主要市場的每百升收入增長依然強勁。透過實行營銷途徑策略，加快了高端及超高端組合在各主要市場的增長，並進一步豐富和擴展我們的渠道和地域覆蓋範圍。同時亦推出了綠色融資貸款，將我們的財務指標與可持續發展表現掛鈎，使我們在達成2025可持續發展目標上繼續取得重大進展」。

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