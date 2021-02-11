儲局政策不變 關注第二季GDP 美股個別發展 道指跌127點
文章日期：2021年7月29日 08:29
聯儲局維持息口及寬鬆政策不變，且言論偏鴿，美股跌幅收窄，納指更向上。市場轉為關注今日公布的美國二季度GDP數據，預計增長8.5%，仍然保持高速，但變異毒株的擴散帶來消費前景的不確定性。
道瓊斯工業平均指數收跌127點，跌幅0.37%，報34930點。標普500指數收跌0.82點，跌幅0.02%，報4400點。納斯達克綜合指數收漲102點，或0.7%，報14762點。
博當勞跌1.86%，報241.78美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低30點，而波音升4.18%，報231.57元，貢獻道指61點。
科技股方面，蘋果收市報144.98元，跌1.21%，谷歌母公司Alphabet收市報2721.88元，升3.17%，亞馬遜收市報3630.32元，升0.1%，Facebook收市報373.28元，升1.48%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.67%，報461點。德國DAX指數收漲0.34%，報15570點；法國CAC 40指數漲1.19%，報6609點；英國富時100指數收漲0.3%，報7016點。
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