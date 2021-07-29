鮑威爾稱，官員們在為期兩天的會議上「首次」對如何減碼進行了深入研究，不過目前尚未就減碼時機做出決定。他說，「我們正在取得進展。預計這個趨勢還會持續，假如一切順利，目標將會達到」。

市場早前憂慮儲局會偏向鷹派，但今次結果及言論偏鴿，股市縮減跌幅，美元下跌，10年期美國國債殖利率回落。Amherst Pierpont Securities LLC首席經濟學家Stephen Stanley表示，「主席試圖在新聞發布會上略微壓一壓這種解讀，以給人感覺這似乎是一個連續性過程，而非出現大的跳躍」。

而另一個市場關注的焦點，減買債，鮑威爾表示，官員們對減碼購債的操作機制，包括速度和構成調整等問題都進行了討論。他還承諾在做出任何減碼決定前會給予市場充分警示。

此外，鮑威爾又稱，「基本沒有人支持在減碼美債前先減碼MBS」，不過他補充說的確有部分官員傾向於以更快速度削減對MBS的購買，這個問題以後還會進一步討論。他還表示，購買美債和MBS對金融狀況的影響方式非常類似。