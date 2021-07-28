波音兩年來首錄盈利 第二季錄淨利5.67億美元
文章日期：2021年7月28日 21:08
美國波音公司公布第二季度業績顯示，收入按年大增44%至169.98億元（美元、下同），按年計實現扭虧為盈，淨盈利達5.67億元；上半年度的收入則按年增長12%至322.15億元，亦扭虧為盈賺600萬元，大部份盈利來自第二季度。這亦是該公司兩年來重新獲利。
該公司解釋，收入增長及重新獲利，動力主要來自較高的商業飛機交付及服務量的增加。行政總裁卡爾霍恩（David Calhoun）表示，隨著商業環境改善，他們正密切監察疫情的情況，包括染疫、疫苗分配等情況，並認為這對行業的穩定屬關鍵的指標。
一度因為安全問題而惹人關注的737 MAX型號飛機方面，波音指長，自美國聯邦航空總署去年11月起批准該款飛機重投市場以來，已交付超過130部，另有190部停飛的同型號飛機重投服務。現時全球有30間航空公司營運737 MAX飛機，截至7月25日止，共安全營運近9.5萬班商業航班，飛行逾21.8萬小時。第二季度亦獲超過280份訂單。在去年秋季，該公司原先計劃到今年底將員工隊伍縮減至約13萬名，但是有見經濟復甦，他們計劃維持現有約14萬員工。
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