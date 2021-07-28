據淮北礦業於上交所發布的公告，下屬工程建設公司起於7月26日向安徽省六安市中級人民法院提起民事訴訟，狀告與六安恒達要求支付所欠工程建設公司的已完工工程價款及違約金4.013億元，同時請求恒大合肥公司、恒大集團承擔連帶清償責任。案件目前已獲受理，尚未開審。

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據公告，三名被告分別為六安恒達置業、恒大合肥公司及恒大集團，當中六安恒達拖欠淮北礦業旗下的工程建設公司工程款金額較大，且向工程建設公司出具的商業承兌匯票部分已經逾期無法兌付，工程建設公司曾多次向六安恒達發函索要工程款，六安恒達都以沒錢為由拒絕支付。

淮北礦業指，恒大合肥公司不僅曾為六安恒達向工程建設公司交付的遠期商票出具兌付承諾函，其亦為六安恒達的唯一股東，因此應當對六安恒達所欠工程建設公司的工程款承擔連帶清償責任。恒大集團、恒大合肥公司、六安恒達構成人格混同，恒大集團應對六安恒達所欠工程建設公司的工程款承擔連帶清償責任。

淮北礦業要求判令解除公司與被告簽署的多項合同，並要求六安恒達置業向公司支付所欠已完工工程價款3.963億元，支付逾期付款違約金493.25萬元，要求判令恒大合肥公司、恒大集團對六安恒達置業的上述債務承擔連帶清償責任；以及要求受理費、保全費、保全擔保費由三被告承擔。

淮北礦業指，由於案件尚未開庭審理，訴訟結果存在不確定性，尚不能確定對公司本期利潤或期后利潤的影響。公司將會積極做好訴訟相關工作，努力維護公司和全體股東的合法權益。公司將按照分階段原則持續披露以上訴訟的進展情況。

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