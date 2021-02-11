原來香港人真是提少陣樓會死，廿五年一塊金牌，到頭來因為一個商家佬（代表）的一句豪言巧語，又落入用樓價量度的港式討論，DSE狀元留港讀醫被標韱反正都買不起新樓，年輕但已經是奧運金牌運動員又要給你如此量化，「包你做業主」，並非寫包單而是夠首期你實供得到啦。

而筆者有份參與的各界精英群組即時起哄，斜桿S直指信息量極大，旋即勸喻港漂D盡快培養兒子加入港隊，並即時列出以下分析：

1. 林大輝一定會學人走數

2. 黃鎮廷可以問何已完攞

3. Adrian一定衝出嚟送柏傲莊俾張家朗！

本欄讀者對Adrian當然不會陌生，正是忙於修理著輕了的柱樁的鄭志剛。

「250萬買條毛咩。」前蘋記P帶點不忿。

「佢唔set個台出嚟，金主點威威呀。」斜槓S試著解釋後續發展。

事實上，等張家朗凱旋而回，獎金獎品應有盡有。筆者即時要學一眾本地KOL表揚，回想慈山寺fb年初曾轉載李嘉誠指，知道香港人疫情期間「想花」，盼借供花祈福，原來明指花錢消費、暗喻花劍奪金！首富果真明心見性，福慧同修。

反觀港交所（0388）CEO歐冠昇新官上任，就要研究打風、黑雨期間交易所維持開市。簡直是雷聲小雨點更少，一上場只提出如斯細眉細眼之舉，難度分低到一個點，倒不如送一手港交所給張家朗算吧。而打風開市未諮詢，港股已先進入跌市風眼。

港股連續兩日過千點跌幅，已經達到2008金融海嘯的驚嚇程度，成交更創下新高。但正如股神話齋：別人恐懼時我更加恐懼（ok我作的），即使是大戶都會人踩人。

市傳有基金怕拜登政府將下禁投令，限制基金買入「中概股」，外交內卷、大戶躺平，於是怱忙沽貨。但筆者對此說仍半信半疑，從Bloomberg日前報道中美貿易正以近年最快速度增長來看，似乎有些出入，但當成是個別事件未免又過於兒戲，應歸類為半結構性事件。結果可能又玩「班資回朝」，中概股靠北水圍爐取暖，要調轉一注獨沽388？

大跌市更需理性看待。筆者向來甚為欣賞交銀洪灝，因其分析獨到，於二月尾、三月初提出「新經濟股已牛三」，正正是受其啟發。繼多月來主張value play後，其最近索性明言恒指二月時已見全年高位，隨後頂多是上落市，過程中要消化新經濟高估值，同時製造業低PE理性回歸。

Fund佬以教育股來做示範單位，試探背後的監管紅線（海？），一察覺到今次可能情節特別嚴重，便只好要錢唔要貨，而沽的便是國進民退的升級版。恒大可能觸發了這輪大跌市，或仍解釋不到大量外資追沽的原因。但內地俱樂部式高調經營的民營資本生態，多年來在中港兩地資本市場劃圈集資，隱藏債務問題，似乎已走向末路。

國務院日前召開加快發展保障性租賃住房和進一步做好房地產市場調控工作電視電話會議。本地財金界似乎只有我們的財爺最能心領神會，隔岸表明橫跨2047地解決其很有心得的劏房問題，不似得其前任鬍鬚曾只醉心論劍。

無論如何，這星期的trading floor肯定似足2015年A股熔斷，朝朝開市由risk team埋位做嘢，視乎每個行業面對的政策風險多少，手起刀落，教育、醫藥、物管全部減exposure，ABCDE輪上市分貨的私募被割韭菜之餘，還可能要幫手為國接盤，但至少未至於大規模跨資產unwind浪或贖回潮（？）到最後爛銅爛鐵、內銀內房才是王道，上海廣東路證券公司營業廳式地攤股市終極回歸。

本欄算是很早便評論過，指監管是不容挑戰，「好像美團最主力是惠民，特別是在疫情下可謂企業盈利及社會責任（當然速遞員過勞另計）雙修，也是滿足基本日常食色要求多於街頭巷尾錢搵錢搵錢，但再怎麼說都好，也可以隨時藉反平台、反壟斷來控制企業、壓倒市場。」結果人民日報最新便作出批示，要切實維護外賣小哥的正當權益！

精神啲！臨時演員都係演員，特約記者也是記者，大鬧東奧賽後直播，東張西望式問Q引起公憤，也變相轉移視線淡化了Racket少年團伍家朗事件。

現在你會反問，當初「互聯網+」形勢大好，恒指=國指=科指，脫實入虛打包綑綁高股值，令港股無險可守？有是有，興許是恒生香港35指數的股份 — 它們是港股的張家朗、何詩蓓及其他一眾參賽健兒。

久利生

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