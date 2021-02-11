第二期計劃將招募過百間本地中小企，在專為畢業生而設的中小企職位配對平台上提供工作機會。企業若成功透過平台聘用畢業生，便可獲得半年的半額薪金資助，最高資助額為每名畢業生3.9萬元。計劃同時為青年提供速成求職教學及就業培訓，並保證參加者在兩星期內獲安排面試。

渣打銀行香港區行政總裁禤惠儀表示：「去年推出的第一期計劃成果理想，參與的近100間企業合共在平台推出600個全職及零工工作機會，吸引450位青年參與並接受培訓，最終有145名青年獲成功配對工作。渣打期望透過資助第二期計劃繼續支援中小企，減低他們的短期人力資源成本，同時協助年青人在這段經濟困難時期加入職場，獲取寶貴的工作經驗。」

隨著包括短期合約、兼職以及自由工作等零工工作模式在全球日趨普及，香港求職者及企業對這種工作模式的接受程度亦有所提升。今年的計劃亦特別劃分了包括文字創作、多媒體拍攝、活動助理、編輯等的「十大零工」，為企業提供這類型工作的「招聘框架」，例如薪酬參考、聘用條件及合約條文等，協助企業了解及掌握招聘要點。

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