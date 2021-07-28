陳茂波指，今次引用條例委派調查員，主要因幾宗事項對公司存疑，包括壹傳媒今年5月發公告，指公司手頭現金足夠由今年4月起計18個月營運，惟其後集團旗下部分子公司、合共約1800萬元資金後，集團部分主要業務短時間內即告結束，質疑陳述是否失實；其次是據壹傳媒早前公告，集團在4月份提前向大股東黎智英償還約1.5億元貸款，惟據其所知，貸款本身仍有頗長年期，質疑有否對其他債權人不公。

此外，陳茂波認為，壹傳媒延遲公布業績、黎智英旗下多家私人公司，早前已涉及佔用壹傳媒公司用地作辦公室，以及壹傳媒多名高層涉嫌觸犯港區國安法，因此決定委派調查員進行調查。

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