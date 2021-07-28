集團指，今次4億元綠色融資，部分將用作內地和越南廠房的綠色環保項目建設，包括於現有印刷廠房中進一步加強節能減碳、廢氣、廢物、廢水防治，以及其他環保項目的裝置；另一部分將在湖南建設一座全新符合標準認證的綠色廠房，其在能源消耗、廢水及廢料排放等各方面將依循更嚴格的環保標準。

集團首席財務官黎景隆表示，4億元貸款於短短36天內完成籌組，可見資本市場對集團的財務能力和前景充滿信心。集團主席梁鎮華表示，湖南的綠色廠房料2023至24年落成，會引入更多綠色元素包括太陽能設施。

今次4億元綠色融資，連同2018及19年完成總值7.5億港元的綠色融資，該集團共獲得11.5億元綠色貸款。

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