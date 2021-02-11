其中，十大Instagram廣告開支最高品牌首三位的戶戶送（Deliveroo）、花旗銀行及匯豐銀行都同時邀請MIRROR及ERROR為其品牌作宣傳。此外，在50大Instagram廣告品牌中，由MIRROR及ERROR推廣的數目更佔總數超過一半，達到27個，數字反映他們在社交媒體已極具影響力。

以行業廣告開支計，排名第一位的銀行、信用卡及投資服務按年上升接近8成，升幅是十大行業之首，私人貸款類別成為這類別今年上半年主力推廣的業務之一，按年上升逾48%，當中廣告開支最高的邦民財務，按年增幅達83%。排名第二位的藥物及醫護業的廣告則按年下跌6%，而排名第三位的浴室及家居用品業則按年上升近五成 。

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