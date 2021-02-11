本港上半年廣告開支增3成半 MIRROR、ERROR有價有市
文章日期：2021年7月28日 16:57
廣告媒體監察公司admanGO報告指出，2021年上半年整體的廣告開支按年增加35%，升幅顯示各行業已從疫情中逐漸回復，令廣告開支重拾升軌。而電訊盈科（0008）旗下ViuTV兩大男團MIRROR及ERROR得到不少品牌爭相邀請合作，按今年首6個月廣告開支金額計算，十大Instagram廣告開支最高品牌中，當中一半都邀請他們作品牌推廣。
其中，十大Instagram廣告開支最高品牌首三位的戶戶送（Deliveroo）、花旗銀行及匯豐銀行都同時邀請MIRROR及ERROR為其品牌作宣傳。此外，在50大Instagram廣告品牌中，由MIRROR及ERROR推廣的數目更佔總數超過一半，達到27個，數字反映他們在社交媒體已極具影響力。
以行業廣告開支計，排名第一位的銀行、信用卡及投資服務按年上升接近8成，升幅是十大行業之首，私人貸款類別成為這類別今年上半年主力推廣的業務之一，按年上升逾48%，當中廣告開支最高的邦民財務，按年增幅達83%。排名第二位的藥物及醫護業的廣告則按年下跌6%，而排名第三位的浴室及家居用品業則按年上升近五成 。
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