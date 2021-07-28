該公司指出，環球電訊市場已邁進5G世代，本港的智能手機亦相當普及，去年的智能手機滲透率已逾九成。3香港自去年4月開通5G服務後，客戶陸續升級至5G網絡，而2G客戶人數則日漸減少，於2021年第二季度止佔客戶總數約0.1%。3香港只有少部份企業客戶使用2G服務，已提早分階段通知有關客戶，並提供支援及配套，確保他們順利過渡至4G或5G服務，有關企業客戶已計劃於2G 服務終止前停用有關服務。

3香港用於提供2G服務的900兆赫頻譜，已於今年1月12日重新指配，其1800兆赫亦將於9月30日重新指配。該公司為更精準部署網絡資源的運用，滿足客戶對數據服務的龐大需求，經全面及周詳的考慮後，將於9月30日全面停止2G服務，以更有效運用相關頻譜資源，為客戶提供更先進的流動通訊服務，在此期間2G服務將維持正常。

為確保所有3香港2G客戶順利過渡至4G或5G流動通訊服務，3香港配備多款4G服務計劃供個人及企業客戶選擇，低至53元月費(連行政費)即可升級4G，簽訂指定合約更附送4G或5G手機。客戶亦可享指定淨手機折扣優惠。3 香港自去年底起，已分階段通知2G個人客戶，安排他們免費更換智能卡；並因應疫情關係，免費為客戶送貨，讓他們足不出戶亦可升級服務。對於無意升級流動服務的客戶，3香港會竭盡所能提供協助，為他們作適當安排。

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