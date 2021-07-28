該網上流傳函件於7月26日發出，提到近期獲群眾舉報和當局調查，菏澤恒發置業有限公司開發建設的恒大華府、恒大綠洲項目，菏澤帝景置業有限公司開發建設的恒大悅瀾庭項目分別以每平方米4200元、每平方米3800元的價格銷售商品房，定價遠低於市場價格，涉嫌不正當競爭。

函件又指，請菏澤市市場監督管理局組織人員對上述項目調查處理，菏澤市住房和城鄉建設局將配合菏澤市市場監督管理局做好查處工作，維護購房人合法權益，維護房地產市場秩序。

此外，亦有內媒向菏澤市住房和城鄉建設局房地產市場監管科相關工作人員查詢，該名人員表示，正在核查這份網傳文件的真實性，也跟這份文件上標注的同事聯系過了，但對方表示「不是很清楚這個事」，如果有最終結果會及時公布。

今日恒大系股價大多見反彈，惟獨中國恒大跌0.17%，收報5.8元，低見5.58元，全日高位為6.02元。恒騰網絡（0.136）全日升21.71%，收報3.42元﹔恒大汽車（0708）升5.67%，收報11.18元﹔恒大物業（6666）升4.26%，收報5.38元。

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