網易雲音樂正洽談多個非獨家版權 涉周杰倫五月天
文章日期：2021年7月28日 16:43
國家市場監管總局日前責令騰訊音樂（美：TME）解除網絡音樂獨家版權，今天有內媒引述消息稱，網易（9999）旗下網易雲音樂正與多個唱片公司洽談非獨家版權合作事宜，以盡快上線此前被下架的音樂獨家版權歌曲。
網易雲音樂確認正在抓緊推進與多個版權方的合作洽談，表示歡迎更多合作伙伴建立或恢復合作，公司願意以最大誠意進行版權採買合作，以提供給用戶更完整的音樂體驗。同時公司也將積極履行平台責任，助推優秀音樂作品的廣泛傳播，促進行業持續健康發展。
據報，正在洽談的唱片公司包括杰威爾、相信音樂、摩登天空、華研音樂等，涉及周杰倫、五月天、梁靜茹、SHE、李宗盛等多位知名藝人作品。
另有報道指，網易雲音樂於5月底遞交上市申請，最快本周內尋求上市聆訊，集資約10億美元（約78億港元）。聯席保薦人為美林、中金和瑞信。公司於2013年開始提供服務，收入主要來自在線音樂服務、社交娛樂服務等。截至2020年底，網易雲音樂的在線音樂服務月活躍用戶數（MAU）為1.805億人，按年增加23％；月付費用戶為1600萬人，按年增加86％。
本月24日，國家市場監管總局對騰訊音樂涉壟斷行為作出行政處罰，責令騰訊須在30天內解除獨家音樂版權，並罰款50萬元人民幣。當時網易雲隨即發公告表示，堅決支持市監局有關處罰決定，認為措施將持續改善市場環境，引導版權價格回歸理。
網易雲亦承諾，將積極履行平台責任，依法合規經營，堅決不與上游版權方簽訂網絡音樂獨家版權協議，抵制哄抬版權價格行為，全力維護網絡音樂市場公平競爭環境。
網易今天收報140.6元，升7.82%。
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