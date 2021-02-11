恒指止跌回升387點 北水淨流出133億 史上第二多
文章日期：2021年7月28日 16:22
恒指午後一度跌幅加大至238點，但臨近尾市止跌回升，但未有突破今早高位，全日高低波幅672點。北水南下合計淨流出133.43億元，升至史上第二多。
恒指收市升387點或1.54%，報25473點，成交金額2813億元，較上日減少22%；國指升191點或2.16%，報9071點。恒生科技指數收報6443點，升3.1%。
恒指10天線(26977.3點)今早跌穿250天線(27201.31點)，出現「死亡交叉」。
藍籌33隻升，23隻下跌，2隻無升跌。碧桂園服務（6098）升18.23%，收報60.65元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升7.53%，收報208.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻106點；潤地（1109）跌5.03%，收報27.35元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.81%，收報42.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。
恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報23.35元，升12.53%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報217元，跌3.81%。
北水南下合計淨流出133.43億元，較上日增加946.41%，連續第8日流出，累計流出-382.21億元。南水北上合計淨流入80.53億元人民幣，終止連續3日流出。
午後消息股表現
小米（1810）董事長雷軍稱，小米汽車自動駕駛部門招聘，首批僱500名自動駕駛技術人員。收報25.1元，升3.08%。
新希望服務（3658）發盈喜，料中期經調整純利按年增逾八成。收報2.28元，升24.5%。
呷哺呷哺（0520）全票通過罷免前CEO趙怡的執董職務。收報6.97元，升9.25%。
旭輝永升服務（1995）擬回購股份。收報14.56元，升18.57%。
今早及隔晚消息股表現
工信部：QQ閱讀等14款APP需徹底整改。騰訊（0700）見52周低422元，收報447.2元，升0.27%。
Cathie Wood旗下Ark管理的ETF減持京東物流京東物流（2618）、平安好醫生（1833）、美團（3690）等中概股。京東物流創上市新低，見25.25元，收報27.4元，升2.24%；平安好醫生收報69.75元，升4.73%；美團收報208.6元，升7.53%。
和黃醫藥 （0013）與阿斯利康啟沃瑞沙治療胃癌II期臨床試驗。和黃醫藥收報66元，升9%。
多間公司公布業績，績前表現如下，亞洲水泥（0743）收報5.41元，跌0.37%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.8元，升2.56%；和黃醫藥收報66元，升9%。
IMAX CHINA（1970）轉虧為盈 中期息0.028美元。收報10.58元，升9.41%。
旭輝永升服務（1995）發盈喜，中期多賺逾55%。收報14.56元，升18.57%。
ASM PACIFIC（0522）中期多賺2.6倍，息1.3元。收報100.1元，無升跌。
新城悅（1755）公布，視乎市場情況，或回購股份。收報18.14元，升18.41%。
新濠國際（0200）旗下新濠博亞第二季虧損減半至約1.8億美元。見52周低11.82元，收報12.02元，跌0.5%。
周黑鴨（1458）發盈喜，料中期轉賺2億人幣。收報7.29元，升11.64%。
經營內地吉野家的合興集團（0047）發盈喜，料上半年轉賺千萬人幣。收報0.046元，跌6.12%。
融創服務（1516）斥5127萬元回購。收報21.35元，升14.78%。
九龍倉置業（1997）發盈喜，料中期虧轉盈賺至少25億。收報45.05元，升1.46%。
遠大醫藥（0512）發盈喜，料中期純利按年增至少五成。收報5.86元，升3.35%。
新世界發展（0017）斥逾8398萬回購228萬股。收報37元，無升跌。
九毛九 （9922）發盈喜，料中期轉賺1.8億人幣。收報26.15元，升2.75%。
齊合環保（0976）發盈喜，中期純利扭虧為盈料錄至少2.2億。收報1.04元，升38.67%。
第一服務（2107）發盈喜，料純利至少增55%。收報0.87元，升6.1%。
英皇鐘錶珠寶（0887）料上半年扭虧，賺不少於1.3億元。收報0.21元，升10.53%。
世茂服務（0873）發盈喜，料中期純利增不少於120% 全日跌近8%。收報18.66元，升13.64%。
四環醫藥（0460）發盈喜，料中期收入及利潤分別增80%及300%。收報2.49元，升10.67%
破頂股表現
破頂股包括，北控醫療健康（2389）創52周高，見0.145元，收報0.131元，升20.18%；協同通信（1613）創52周高，見0.8元，收報0.68元，升122.95%；大昌集團（0088）創52周高，見5.35元，收報5.31元，升0.19%；南方錳業（1091）創52周高，見1.25元，收報1.25元，升30.21%。
破底股方面
醫療醫藥相關股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見28元，收報30.85元，升3.7%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見13.3元，收報14.5元，升2.69%；心通醫療（2160）創上市新低，見11.14元，收報11.52元，跌4%；兆科眼科（6622）創上市新低，見7.81元，收報8.4元，升2.19%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見53.3元，收報54.3元，跌0.46%；康諾亞（2162）創上市新低，見55元，收報57.3元，升0.7%；東陽光藥（1558）創上市新低，見5.87元，收報5.96元，跌0.67%。
教育股破底，包括，中國新華教育（2779）創上市新低，見1.56元，收報1.61元，跌4.17%；宇華教育（6169）見52周低4.09元，收報4.44元，升2.07%。
科技股破底，包括，博雅互動（0434）創上市新低，見0.455元，收報0.47元，跌1.05%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見612元，收報649元，升1.56%；汽車之家（2518）創上市新低，見88.35元，收報90元，跌1.96%；京東物流（2618）創上市新低，見25.25元，收報27.4元，升2.24%；中通快遞（2057）創上市新低，見193.9元，收報196.4元，跌1.8%；百融雲（6608）創上市新低，見11.74元，收報11.92元，跌3.56%。
內房股破底，包括，融信中國（3301）創上市新低，見4.03元，收報4.08元，跌0.73%；招商局置地（0978）見52周低0.96元，收報0.99元，無升跌；龍光地產（3380）見52周低8.45元，收報8.5元，跌2.07%；時代中國（1233）見52周低7.25元，收報7.35元，跌0.81%；奧園（3883）見52周低5.13元，收報5.21元，跌0.57%；旭輝（0884）見52周低4.66元，收報4.8元，升1.69%；花樣年（1777）見52周低0.72元，收報0.74元，跌1.33%；保利置業（0119）見52周低1.88元，收報1.89元，跌1.05%。
半新股破底，包括，小鵬汽車（9868）創上市新低，見131.2元，收報139.2元，跌7.94%；藍月亮（6993）創上市新低，見6.9元，收報7.24元，跌0.41%；中原建業（9982）創上市新低，見1.67元，收報1.75元，跌3.31%；科濟藥業（2171）創上市新低，見22.55元，收報23元，跌4.56%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.93元，收報4.18元，升1.7%；喆麗控股（2209）創上市新低，見2.47元，收報2.83元，升11.42%。
其他破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.6元，收報2.63元，跌0.75%；國泰君安（2611）創上市新低，見9.61元，收報9.76元，升0.31%；南方通信（1617）創上市新低，見0.23元，收報0.243元，升1.67%；龍皇（8493）創上市新低，見0.16元，收報0.164元，跌0.61%；中國銀河（6881）見52周低3.87元，收報4.01元，跌0.74%；通達（0698）見52周低0.275元，收報0.285元，跌3.39%。
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