消費券︱恒隆商場推每滿800元獲200元購物禮券計劃
文章日期：2021年7月28日 16:06
恒隆地產（0101）表示，為支持5000元消費券計劃，將於8月1日推出跨商場推廣活動「Go Shopping！開心消費在恒隆」消費券獎賞計劃。顧客於恒隆旗下商場消費每滿800元，即可獲200元電子購物禮券。恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅表示，計劃冀望能紓緩零售商戶於疫市下的營商壓力，同時協助推動整個零售業的復甦。
另恒隆地產早前宣布推出總值1000萬元的「恒隆接種疫苗鼓勵計劃」，鼓勵市民及員工接種新冠疫苗，現正式公布供市民參與部分的獎賞換領詳情。於2021年9月30日或之前完成接種兩劑疫苗的市民，只需登記成為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員，並於2021年8月1日至10月31日期間於恒隆商場，以單一電子消費滿100元，即獲發總值200元的「恒隆電子購物禮券」。
恒隆商場包括Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈），每位合資格市民可換領電子購物禮券一次。
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