另恒隆地產早前宣布推出總值1000萬元的「恒隆接種疫苗鼓勵計劃」，鼓勵市民及員工接種新冠疫苗，現正式公布供市民參與部分的獎賞換領詳情。於2021年9月30日或之前完成接種兩劑疫苗的市民，只需登記成為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員，並於2021年8月1日至10月31日期間於恒隆商場，以單一電子消費滿100元，即獲發總值200元的「恒隆電子購物禮券」。

恒隆商場包括Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈），每位合資格市民可換領電子購物禮券一次。

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