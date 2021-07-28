券商︰住建部記者會未提物管行業 或非政策目標
文章日期：2021年7月28日 15:31
內房、物管昨日大跌市下，據銀河聯昌證券報告，原來中國住建部昨召開新聞發布會，圍繞加快發展保障性租賃住房和進一步做好房地產市場調控工作回答記者提問，惟會上並無提及任何物管行業的內容，或意味行業非政府目標。該行又認為，房地產行業的政策將維持鷹派作風，即使經濟走弱下，投資者未預期有任何政策鬆綁，惟此亦是預期之內。
住建部網站文章主要集中在房地產調控，當中專家提到要在5方面取得明顯成效，令新市民、青年人將在人口凈流入的大城市能夠租得到、租得起、租得近、租得穩、租得好。
談及房地產市場調控工作，專家指出2020年22個試點城市新建商品住宅、二手住宅價格按年漲幅分別比2019年收窄3.1個百分點和1個百分點。證明房地產長效機制的決策部署，符合中國國情及房地產市場發展規律。但今年以來，受多種因素影響，部分城市房地產市場升溫，個別城市出現過熱苗頭，需要因城施策、精準施策，進一步加大房地產市場調控和監管力度。
在7月22日中共中央政治局常委、國務院副總理韓正主持召開國務院電視電話會議時指出，要高度重視房地產工作中的新情況新問題，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，全面落實穩地價、穩房價、穩預期的房地產長效機制，促進房地產市場平穩健康發展。
專家指，在調控的工作機制上，省級政府對城市政府有監督指導的責任，責任也要進一步落實。在房地產金融管理，房地產企業最近經過一年多時間的政策引導發生了積極變化；另一方面是面向金融機構的，不光要關注貸款集中度，還應考慮更多因素，比如貸款標準化的程度，集中度管理的目的更多的是為了防範房地產金融的風險，所以實際貸款規範的程度和標準化程度，是否遵循了中國每次調控政策里都有的金融政策，比如首付款、房貸利率等，應該有一些引導政策等。
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