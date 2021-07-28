住建部網站文章主要集中在房地產調控，當中專家提到要在5方面取得明顯成效，令新市民、青年人將在人口凈流入的大城市能夠租得到、租得起、租得近、租得穩、租得好。

談及房地產市場調控工作，專家指出2020年22個試點城市新建商品住宅、二手住宅價格按年漲幅分別比2019年收窄3.1個百分點和1個百分點。證明房地產長效機制的決策部署，符合中國國情及房地產市場發展規律。但今年以來，受多種因素影響，部分城市房地產市場升溫，個別城市出現過熱苗頭，需要因城施策、精準施策，進一步加大房地產市場調控和監管力度。

在7月22日中共中央政治局常委、國務院副總理韓正主持召開國務院電視電話會議時指出，要高度重視房地產工作中的新情況新問題，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，全面落實穩地價、穩房價、穩預期的房地產長效機制，促進房地產市場平穩健康發展。

專家指，在調控的工作機制上，省級政府對城市政府有監督指導的責任，責任也要進一步落實。在房地產金融管理，房地產企業最近經過一年多時間的政策引導發生了積極變化；另一方面是面向金融機構的，不光要關注貸款集中度，還應考慮更多因素，比如貸款標準化的程度，集中度管理的目的更多的是為了防範房地產金融的風險，所以實際貸款規範的程度和標準化程度，是否遵循了中國每次調控政策里都有的金融政策，比如首付款、房貸利率等，應該有一些引導政策等。

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