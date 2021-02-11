ASM PACIFIC：訂單量接近高水平 成本上漲會加價
文章日期：2021年7月28日 13:02
ASM PACIFIC（0522）中期多賺2.61倍，逹12.6億元。ASM PACIFIC行政總裁黃梓达表示，集團整體的訂單量接近一個非常高的水平，截至目前為止，集團的訂單未受到任何影響。黃梓达透露，半導體供應緊張的情況下，生產成本亦較以往提升，集團會於合理的情況下加價。
他又透露，第三季的生產指引達高水平，下半年將透過內部及外判生產團隊合作，提高出貨量。庫存量方面，他表示，全球下半年晶片供應緊張將持續，會透過調整存貨管理策略，建立庫存以增加靈活性，會選擇溢價購買部分主要電子及電器部件。
他預計，半導體需求於未來幾年將持續強勢，長期主要受惠於全球企業數字化轉型，各國爭取提供一個自給自足的5G網絡，高性能計算設備和電動汽車化等趨勢帶動。首席財務總監周珮芬表示表示，於2021年間，集團的中期股息已較去年同期高86%，新的派息政策將維持在50%左右。
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